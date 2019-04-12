Политика
Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии после ареста АссанжаРБК 04:26
Хакеры Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте группы. «Отпустите Ассанжа или вы поплатитесь!» — указано в заявлении.
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Авто
В сети появилось видео с кабриолетами Aurus для парада Победы
Обновлено в 04:27
Футбол
Сарри: «Челси» был готов к тому, что будет тяжёлый матч
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги Европы над "Славией" (1:0).
Обновлено вчера в 18:36
Авто
GM анонсировала премьеру среднемоторного Chevrolet Corvette
Компания Chevrolet опубликовала первые снимки среднемоторного восьмого поколения. Официальная премьера новинки состоится 18 июля этого года.
Обновлено в 03:45
Футбол
В «Спартаке» прокомментировали инцидент Гулиева с пешеходом
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Автор песен Ольги Бузовой раскрыл суммы своих гонораров
ST добавил, что композицию «Мало половин» он подарил Бузовой, но получает с нее авторские отчисления.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров заявили о «расставании»
В последнее время Ксении Бородиной часто приписывают проблемы в отношениях с мужем Курбаном Омаровым.
Обновлено в 02:01
Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира
Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на президента страны Петра Порошенко за то, что он без предупреждения появился в студии во время съемок передачи «Право на власть».
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено вчера в 15:29
Общество
На Ямале вахтовикам запретили однополые связи и мастурбацию
На Ямале вахтовикам компании «Газпром добыча Ноябрьск» запретили однополые связи и мастурбацию.
Обновлено в 03:59
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Политика
Путин наградил Моди орденом Андрея Первозванного
Обновлено в 05:00
Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков
Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
Уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово направили в суд
Уголовное дело по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова рассекретила пол ребенка
Софья Каштанова, прославившаяся ролями в сериалах «Полицейский с рублевки» и «Психологини», рассказала о том, что родила сына.
Обновлено в 04:00
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Футбол
Сергей Семак: «Не опасаюсь недооценки „Анжи“»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Анжи" отметил, что полузащитник Кристиан Нобоа играет не только из-за лимита.
Обновлено в 04:45
Экономика
Highland Gold в 2018 году сократила чистую прибыль на 15%
Британская Highland Gold Mining Ltd (добывает золото в России) по итогам 2018 года снизила чистую прибыль почти на 15%, до 56,084 миллиона долларов, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:26
Футбол
Тони Кроос намерен покинуть «Реал»
Полузащитник «Реала» Тони Кроос может перейти в другой клуб. По окончании сезона он, возможно, покинет команду.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Пакистане при взрыве на рынке погибли 16 человек
В Пакистане в результате взрыва самодельного устройства на рынке в городе Кветта погибли 16 человек, еще 30 пострадали, сообщает 12 апреля телеканал Geo TV.
Обновлено в 02:27
Общество
Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности
Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Транспорт
Железнодорожники восстановили движение на Ярославском направлении
Участок Мытищи - Москва Ярославского направления Московской железной дороги восстановлен.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
Обновлено в 02:52
Политика
Премьер Украины: У Киева есть «план Б» на случай прекращения транзита газа из РФ
Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что у Киева есть "план Б" на случай прекращения транзита российского газа после 2019 года.
Обновлено в 04:45
Спорт
Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:02
Политика
Путин поручил кабмину заказать корабли для развития туризма в Крыму
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Республики Крым и города Севастополя проработать вопрос о целесообразности размещения на российских судостроительных предприятиях дополнительных заказов на строительство судов в целях развития туризма на территории Крымского полуострова и обеспечения транспортного сообщения», — говорится в сообщении главы государства.
Обновлено в 05:09
Экономика
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Политика
Белоруссия решила закрыть нефтепровод из России
Всего будет закрыто пять участков трубопровода «Дружба». Им, как заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко, необходим ремонт.
Обновлено вчера в 12:31
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 04:48