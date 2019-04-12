Политика

Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии после ареста АссанжаРБК 04:26

Хакеры Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте группы. «Отпустите Ассанжа или вы поплатитесь!» — указано в заявлении.
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Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании из-за ареста Ассанжа

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«Отпустите Ассанжа, или вы заплатите». Хакеры из Anonymous вступились за основателя WikiLeaks

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«Отпустите Ассанжа или поплатитесь»: Anonymous обратилась к властям Британии

Газета.Ru02:42
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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