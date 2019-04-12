Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста АссанжаИнтерфакс 06:19

Хакерская группировка Anonymous обратилась к правительству Великобритании с требованием освободить арестованного накануне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Обращение было размещено на официальном сайте группы.

Политика Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".

Политика Порошенко и Меркель поддержали пасхальное перемирие в Донбассе Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров в Берлине поддержали инициативу о введении пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.

Происшествия Врачи оценили состояние мальчика, покусанного собаками в Благовещенске На ребенка 11 апреля напала стая бродячих собак, СК и прокуратура начали проверку Атакованный собаками в Благовещенске мальчик в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, он находится на искусственной вентиляции легких, передает РИА Новости со ссылкой на представителя детской краевой больницы Владимира Дудкина.

Происшествия В Краснодаре завели дело на избивших парня полицейских По данным следствия, полицейские, не выяснив, совершает ли он правонарушение либо преступление, ударили его по ноге резиновой дубинкой, затем инспектор "нанес не менее двух ударов ногами".

Политика На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд» В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.

Политика Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.

Общество ГИБДД хочет увеличить штраф за превышение скорости Изначально ведомство хотело повысить его до 5 000 рублей, но снизило планку после консультаций с приставами.

Политика Михаил Горбачев пойдет на выборы в парламент Индонезии На парламентских выборах в Индонезии свою кандидатуру выдвинул Михаил Горбачев — местный житель, названный в честь первого и единственного президента Советского Союза, пишет New Straits Times.

Общество В Петербурге появилось граффити с Валентиной Терешковой Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой появилось на стене дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщила арт-группа "Явь" в соцсети "ВКонтакте".

Политика Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Происшествия СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.

Политика Кадыров попросил «Газпром» простить Чечне миллиарды за газ Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что было бы справедливо списать с Чечни долг в девять миллиардов рублей за газ.

Политика В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.

Кино Российские космонавты снялись для афиш фантастических фильмов Российские космонавты снялись для афиш классических советских фильмов и мультфильмов. 12 апреля отмечается День космонавтики.

Космос NASA сравнило близнецов для проверки теории о старении в космосе Сделали это специалисты, чтобы проверить насколько правдива теория о старении в космосе.

Происшествия В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.

Общество Facebook оштрафовали на три тысячи рублей Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Космос Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.

Политика Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.

Армия и оружие Т-80БВМ оснащается динамической защитой в мягких чехлах На телеканале «Звезда» вышел материал о дополнительной защите танка Т-80БВМ. Речь идёт о навесных блоках динамической защиты.

Экономика Uber раскрыл убытки от слияния с «Яндексом» Американский сервис по вызову такси Uber раскрыл сумму убытка совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год.

Политика Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.