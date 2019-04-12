Политика

Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста АссанжаИнтерфакс 06:19

Хакерская группировка Anonymous обратилась к правительству Великобритании с требованием освободить арестованного накануне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Обращение было размещено на официальном сайте группы.
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Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании из-за ареста Ассанжа

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Хакеры Anonymous пригрозили британским властям массовыми протестами и потребовали освободить основателя WikiLeaks

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Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии после ареста Ассанжа

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Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста Ассанжа

Интерфакс06:19

В Anonymous пригрозили британским властям отомстить за арест Ассанжа

РИА Новости03:54
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:33, Ашберн
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Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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