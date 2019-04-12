Хакеры Anonymous пригрозили ответить на арест Ассанжа в ВеликобританииИжевскИнфо.РУ 08:45

Хакеры международной группы Anonymous пригрозили властям Великобритании и их сторонникам из-за ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают Известия . Хакеры намерены ответить на произошедшее, если Ассанжа не освободят из под стражи.

Хакеры Anonymous пригрозили ответить на арест Ассанжа в Великобритании

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