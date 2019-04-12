Политика
Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании ответить на арест АссанжаИзвестия 07:51
Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в связи с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Соответствующее заявление опубликовано 11 апреля на сайте группы. Хакеры пообещали ответить на арест журналиста, если его не отпустят из-под стражи.
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Суд в Москве допросил 10 человек по делу Кокорина и Мамаева
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Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
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Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
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Нико Ковач: «Левандовский и Коман не будут оштрафованы за драку»
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Профессор Гавайского университета Ларри Кимура присвоил имя чёрной дыре в галактике М87, первый снимок которой был получен благодаря международному проекту Event Horizon Telescope.
Обновлено в 11:37
Экономика
Минздрав рассказал, как выросли зарплаты врачей за пять лет
"К началу 2019 года в большинстве российских регионов средний размер должностного оклада врача увеличился в 1,5-2 раза по сравнению с 2014 годом", - пояснили в ведомстве.
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Ефимова завоевала серебро чемпионата России на дистанции 100 м брассом
Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 100 м брассом на чемпионате России по плаванию.
Обновлено в 12:01
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Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
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Политика
СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины
Обновлено в 11:58
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Ранее Магнитогорская епархия в Челябинской области в качестве наказания направила Зотова служить в село Фершампенуаз за фотографии жены с конкурса красоты, сделанные во время Великого поста и выложенные в соцсетях.
Обновлено в 11:53
Экономика
Доход Сулеймана Керимова снизился в 74 раза
В 2018 году представитель Дагестана в верхней палате Сулейман Керимов заработал 37,15 млн руб. Доход его супруги составил 4,15 млн руб. Также семья Керимовых владеет 1/3 квартиры площадью 53,5 кв. м. Еще одна квартира находится у них в пользовании.
Обновлено в 12:27
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В Госавтоинспекции предложили увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с нынешних 500 рублей до трех тысяч рублей.
Обновлено 10 апреля в 12:31
Общество
Талия Минуллина объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов
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Происшествия
Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана
Обновлено в 05:35
Политика
Зеленский оценил встречу с Макроном
Обновлено в 11:21
Космос
Ученый РАН заявил о ненужности пилотируемой космонавтики
Обновлено в 08:49
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Более 30 вертолетов и самолетов пролетят над Петербургом в День Победы
В общей сложности более 59 тысяч военных примут участие в мероприятиях по случаю 74-й годовщины Победы в Великой отечественной войне на территории 26 субъектов Российской Федерации, находящихся в зоне ответственности Западного военного округа.
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Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Космос
SpaceX провела первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy
«Успешный запуск Arabsat-6A на орбиту геосинхронной передачи подтвержден — это успешное завершение первой коммерческой миссии Falcon Heavy!» — говорится в Twitter компании.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
Первый польский космонавт назвал гениальным российский самолет Су-34
Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено в 05:33
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Гулиев оштрафован на пять миллионов и отстранен от игр
Как сообщает "Спорт-Экспресс", клуб оштрафовал Гулиева на 5 миллионов рублей. При том, что месячная зарплата игрока составляет 6 миллионов.
Обновлено в 06:13
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Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17