Политика
Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании ответить на арест АссанжаИзвестия 07:51
Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в связи с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Соответствующее заявление опубликовано 11 апреля на сайте группы. Хакеры пообещали ответить на арест журналиста, если его не отпустят из-под стражи.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:25, Ашберн
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На Кубани упал легкомоторный самолет
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Специальные бактерии помогут избавиться от ям и трещин на дорогах
Специалисты выяснили, что специальные грибы-бактерии, под названием Sporosarcina pasteurii, могут устранить любые дорожные побочные дефекты и даже сделать дороги более прочными.
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Авто
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