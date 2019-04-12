Политика

Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании ответить на арест АссанжаИзвестия 07:51

Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в связи с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Соответствующее заявление опубликовано 11 апреля на сайте группы. Хакеры пообещали ответить на арест журналиста, если его не отпустят из-под стражи.
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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