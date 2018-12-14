Политика
Хакеры Anonymous опубликовали новые документы по Integrity Initiative
Хакеры Anonymous опубликовали новые документы по Integrity InitiativeРоссийская газета21:11
Хакеры Anonymous, в ноябре потребовавшие провести открытое и тщательное расследование антироссийского проекта Integrity Initiative, снова дали о себе знать. На сайте cyberguerrilla.org они опубликовали новую порцию документов.
Российская газета21:11
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Политика
Сербия потребовала созвать заседание Совбеза ООН из-за армии Косово
Сербия направила запрос на проведение срочного заседания Совбеза ООН в связи с формированием косовско-албанскими властями армии самопровозглашенного Косово, заявил в пятницу в обращении к нации президент страны Александр Вучич.
Обновлено в 15:06
Политика
ЕК пригласила Россию и Украину на переговоры по газу
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Россию и Украину в Брюссель в январе для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне.
Обновлено в 16:40
Политика
В России подготовятся на случай отключения от мирового интернета
Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, который обеспечивает исправную работу Рунета в том случае, если этот сегмент будет отключен от общемировой сети.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Полет российских бомбардировщиков над Карибским морем сняли на видео
Минобороны опубликовало на YouTube видео полета российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, отправленных в Венесуэлу, над водами Карибского моря.
Обновлено в 21:18
Политика
Минюст США назвал сумму, потраченную на «российское» расследование
Минюст США и офис спецпрокурора США Роберта Мюллера потратил на российское расследование за полгода с апреля по сентябрь 2018 года около 8,5 миллиона долларов, следует из нового опубликованного минюстом отчета.
Обновлено в 16:44
Политика
Архиепископ УПЦ назвал «объединительный собор» сатанинским сборищем
Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря в Черновицкой области архиепископ Лонгин (Жар) вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на "объединительный собор", отказавшись в нем участвовать и назвав действо "сатанинским сборищем".
Обновлено в 15:26
Политика
Мик Малвейни станет исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома будет Мик Малвейни.
Обновлено в 17:31
Политика
Отец Бутиной рассказал, почему его дочь признала свою вину
Обновлено в 20:44
Политика
На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов
Более 1,7 тысячи представителей СМИ примут участие в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая пройдет 20 декабря, список аккредитованных журналистов опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 15:43
Политика
Меркель заявила, что оснований для отмены санкций против России нет
Лидеры стран Европейского союза не увидели предпосылок для смягчения или отмены антироссийских санкций на саммите в Брюсселе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга.
Обновлено в 14:06
Политика
Лукашенко заподозрил Россию в желании присоединить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения, что налоговый маневр в российской нефтяной отрасли несет в себе угрозу для независимости Белоруссии, и пообещал не допустить присоединения республики к России.
Обновлено в 13:36
Политика
Меркель: Протесты «желтых жилетов» являются частью демократии
По словам главы правительства ФРГ, возможность протестовать является частью демократии, но это не должно сопровождаться насилием.
Обновлено в 17:23
Политика
Трамп анонсировал скорое заключение торговой сделки с Китаем
В скором времени США могут заключить с Китаем торговую сделку, чтобы покончить с разногласиями в этом вопросе.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
В ДНР привели в полную боевую готовность войска
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры по поводу Сирии
Президенты Турции и Соединенных Штатов Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в пятницу, 14 декабря, провели телефонные переговоры.
Обновлено в 10:56