Политика
Хакеры из Anonymous опубликовали на сайте cyberguerrilla.org серию документов о финансирующем проект Integrity Initiative "Институте государственного правления", а также о его руководстве, из которых, в частности, следует, что директор организации Кристофер Доннелли предлагал заминировать Севастопольскую бухту.
РИА Новостивчера в 12:30
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Политика
Президент Сербии попросил созвать СБ ООН из-за ситуации в Косово
Белградская радиостанция B 92 сообщает, что незадолго до телеобращения Вучич встретился с послом России в Сербии Александром Чепуриным и заручился у него поддержкой со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 15:46
Армия и оружие
Полет российского ракетоносца Ту-160 в Венесуэле попал на видео
Как сообщает Минобороны РФ, все полеты российских экипажей выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Обновлено вчера в 02:08
Армия и оружие
Шойгу предложил Мэттису обсудить вопросы соблюдения ДРСМД
Министр обороны России Сергей Шойгу предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису обсудить имеющиеся у сторон разногласия относительно условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:01
Политика
Daily Beast: Бутина может дать показания по другому уголовному делу
Прокуратура США обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на закрытые судебные документы, которые были ненадолго выложены в открытый доступ.
Обновлено вчера в 21:17
Политика
В России подготовятся на случай отключения от мирового интернета
Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, который обеспечивает исправную работу Рунета в том случае, если этот сегмент будет отключен от общемировой сети.
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Австралия признала Иерусалим столицей Израиля
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна официально признала Иерусалим столицей государства Израиль.
Обновлено в 00:04
Политика
США отложили повышение пошлин на товары из Китая
Администрация США отложила до 1 марта повышение пошлин на товары из Китая на $200 млрд. Об этом сообщает 14 декабря Bloomberg.
Обновлено вчера в 02:13
Политика
Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу
«Пригласил Украину и Россию в Брюссель для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе», — написал он.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Минюст США назвал сумму, потраченную на «российское» расследование
Минюст США и офис спецпрокурора США Роберта Мюллера потратил на российское расследование за полгода с апреля по сентябрь 2018 года около 8,5 миллиона долларов, следует из нового опубликованного минюстом отчета.
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Архиепископ УПЦ назвал «объединительный собор» сатанинским сборищем
Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря в Черновицкой области архиепископ Лонгин (Жар) вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на "объединительный собор", отказавшись в нем участвовать и назвав действо "сатанинским сборищем".
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие
Войска ДНР приведены в полную боевую готовность
Воинские части провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность.
Обновлено вчера в 08:08
Политика
США хотят лишить Россию сильной армии, заявил американский экс-посол
Цель введения экономических санкций против Москвы - лишение России сильной армии и флота, что отвечает интересам Вашингтона.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Странное поведение Жан-Клода Юнкера сняли на видео
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметился странным поведением во время второго дня саммита лидеров ЕС в пятницу 14 декабря.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Меркель заявила, что оснований для отмены санкций против России нет
Лидеры стран Европейского союза не увидели предпосылок для смягчения или отмены антироссийских санкций на саммите в Брюсселе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов
Более 1,7 тысячи представителей СМИ примут участие в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая пройдет 20 декабря, список аккредитованных журналистов опубликован на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 15:43