Хакеры Anonymous, в ноябре потребовавшие провести открытое и тщательное расследование антироссийского проекта Integrity Initiative, снова дали о себе знать. На сайте cyberguerrilla.org они опубликовали новую порцию документов.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу предложил главе Пентагона обсудить Договор о РСМД Министр обороны Сергей Шойгу обратился к руководителю Пентагона Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия России и США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности.

Политика Политика Президент Сербии попросил созвать СБ ООН из-за ситуации в Косово Белградская радиостанция B 92 сообщает, что незадолго до телеобращения Вучич встретился с послом России в Сербии Александром Чепуриным и заручился у него поддержкой со стороны Москвы.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало видео возвращения Ту-160 в Россию из Венесуэлы Министерство обороны России продемонстрировало кадры возвращения российских ракетоносцев Ту-160 из Венесуэлы на родину.

Политика Политика Daily Beast: Бутина может дать показания по другому уголовному делу Прокуратура США обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на закрытые судебные документы, которые были ненадолго выложены в открытый доступ.

Политика Политика «Филарет откажется возглавить объединенную церковь» — депутат Рады Депутат от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко призвал политиков не политизировать объединительный собор украинских церквей, который запланирован на 15 декабря.

Политика Политика Суд в США признал неконституционной Obamacare Сторонники реформы уже заявили о намерении обжаловать это постановление. Президент США Дональд Трамп поприветствовал решение суда.

Политика Политика США хотят лишить Россию сильной армии, заявил американский экс-посол Цель экономических санкций против Москвы — лишить Россию сильной армии и флота, что отвечает интересам Вашингтона.

Политика Политика В Раде назвали Порошенко «крысой, загнанной в угол» Ранее Порошенко пообещал украинцам не продлевать в стране военное положение, введённое до 26 декабря.

Политика Политика Австралия признала Иерусалим столицей Израиля Австралия официально признала Иерусалим столицей Израиля, но пока не намерена переносить свое посольство из Тель-Авива, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в ходе выступления в институте Сиднея.

Политика Политика Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на трехсторонние переговоры по газу, предварительно встреча запланирована на январь 2019 года.

Политика Политика Глава Еврокомиссии Юнкер потрепал чиновницу за волосы

Политика Политика США перенесли срок повышения пошлин на товары из Китая В качестве ответной меры Китай ввел пошлины в размере 5 – 10% на американский импорт объемом $60 млрд. 1 декабря по итогам переговоров президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином стало известно, что Вашингтон поднимет пошлины на китайские товары с 10 до 25%, если Вашингтон и Пекин не достигнут соглашения за 90 дней.

Политика Политика Неформальный саммит ЕС о будущем Европы пройдёт 9 мая «Неформальная встреча лидеров ЕС пройдёт в Сибиу 9 мая», — цитирует главу МИД ТАСС. По его словам, саммит будет посвящён будущему Европы.

Политика Политика В Крыму заявили, что страны ЕС живут в «параллельной реальности» Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков прокомментировал заявления стран Евросоюза в связи с инцидентом в Керченском проливе.