Политика

Хакеры Anonymous обнародовали новые данные по Integrity Initiative
ФАН
17:05

Серия документов о финансирующем проект Integrity Initiative «Институте государственного правления» была опубликована хакерами из международной группы Anonymous на сайте cyberguerrilla.org. Они также разметили информацию о его руководстве.
ФАН17:05

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Хакеры рассказали о планах Великобритании заминировать Севастополь

Lenta.ru18:54

Хакеры Anonymous предупредили, что будут следить за расследованием по Integrity Initiative

ТАСС15:48

Хакеры опубликовали новые документы по антироссийскому проекту Британии

Взгляд.ру16:36

Хакеры опубликовали новые данные об «Институте госуправления»

Телеканал 360°14:38

Хакеры опубликовали новые данные об Integrity Initiative

News.ru13:58

Anonymous опубликовали данные о секретном противнике России Доннелли

Московский Комсомолец13:07

Anonymous опубликовали новые данные по Integrity Initiative

РИА Новости12:30
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Политика

Сербия потребовала созвать заседание СБ ООН из-за армии Косово

Власти Сербии направили запрос в Организацию Объединенных Наций о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН.
Обновлено в 14:53
Политика

В России подготовятся на случай отключения от мирового интернета

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, который обеспечивает исправную работу Рунета в том случае, если этот сегмент будет отключен от общемировой сети.
Обновлено в 09:02
Политика

Трамп назначил нового и.о. главы аппарата Белого дома

Трамп ищет главу аппарата уже третий раз за два года.
Обновлено в 19:10
Политика

Архиепископ УПЦ назвал «объединительный собор» сатанинским сборищем

Обновлено в 15:26
Политика

США потратили на расследование «российского вмешательства» $25 млн

Министерство юстиции США и команда спецпрокурора Роберта Мюллера потратили на расследование по делу о якобы российском вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов около $25 млн, следует из отчета американского минюста.
Обновлено в 19:14
Политика

На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов

Свыше 1700 журналистов аккредитовано на большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
Обновлено в 13:24
Политика

Россия и Украина приглашены на трехсторонние переговоры по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Россию и Украину в Брюссель в январе для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне.
Обновлено в 16:40
Политика

Меркель заявила, что оснований для отмены санкций против России нет

Лидеры стран Европейского союза не увидели предпосылок для смягчения или отмены антироссийских санкций на саммите в Брюсселе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга.
Обновлено в 14:06
Политика

Кабмину Украины предложили отменить поезда в Россию

Министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено в 15:19
Политика

Лукашенко уличил Россию в желании поглотить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Москву в желании инкорпорировать его страну в состав России.
Обновлено в 07:36
Политика

Меркель назвала акции «желтых жилетов» частью демократии

Немецкий канцлер Ангела Меркель назвала возможность выразить протест «частью демократии».
Обновлено в 14:35
Политика

Трамп намекнул на скорое окончание торговой войны с Китаем

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, и не исключил, что это может произойти очень скоро.
Обновлено в 12:07
Политика

Отец Бутиной прокомментировал признание дочери в суде

Валерий Бутин прокомментировал итоги слушаний, на которых его дочь Мария Бутина призналась в участии в "сговоре" с целью нанести вред США.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие

В ДНР привели в полную боевую готовность войска

Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 16:35
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