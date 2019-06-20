Политика
Хакерской атаке подвергся колл-центр «прямой линии» Владимира ПутинаПервый областной 06:59
Во время «прямой линии» колл-центр, где принимают вопросы президенту России Владимиру Путину, подвергся хакерской DDoS-атаке. Об этом сообщили в прямом эфире.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:28, Вашингтон
Общество
Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства
Продюсер Бари Алибасов может оставить своего сына Бари-младшего без наследства.
Обновлено в 06:20
Политика
Путин ответил на вопрос пожарного из Калининграда о зарплате
Президент ответил, что данные, озвученные калининградцем, необходимо проверить, и добавил, что в течение года зарплата сотрудников МЧС, которые "не носят погоны", должна существенно вырасти.
Обновлено в 05:18
Музыка
Во дворце Капеллы открылась фан-зона Чайковского
19 июня во внутреннем дворе Капеллы открылась фан-зона Международного конкурса им. П.И. Чайковского.
Обновлено в 07:08
Происшествия
За взятку от строителей «Крестов-2» осужден бывший замдиректора ФСИН
Бывшего заместителя директора ФСИН России Николая Баринова Смольнинский районный суд Петербурга признал виновным в получении взятки в 44 млн 100 тыс. рублей в ходе строительства следственного изолятора «Кресты-2».
Обновлено в 10:46
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.
Обновлено в 09:53
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено вчера в 04:56
Армия и оружие
Япония заявила о нарушении Россией ее воздушного пространства
Российский бомбардировщик нарушил воздушное пространство Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское Минобороны.
Обновлено в 03:41
Экономика
Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.
Обновлено в 05:45
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".
Обновлено в 13:00
Экономика
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Здоровье
Специалисты рассказали, как правильно пить минералку
Медики рекомендуют приобретать минералку для употребления в лечебных целях в стеклянной таре.
Обновлено в 10:12
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Авто
Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Baza: в изнасиловании приемного сына заподозрили преподавателя ВШЭ
Телеграм-канал Baza сообщил, что московские следователи вызвали на допрос преподавателя Высшей школы экономики - по информации канала, именно он является приемным родителем подростка, который, возможно, стал жертвой изнасилования в семье.
Обновлено в 13:03
Футбол
Кудряшов покинул «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов покинул "Истанбул Башакшехир". Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Обновлено в 12:45
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Политика
Трамп ответил на вопрос о возможности удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном ударе по Ирану, заявил, что об этом скоро станет известно.
Обновлено в 12:52
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Политика
Почему ЕС продлил на год санкции против России по Крыму
Совет ЕС продлил действие ограничительных мер в отношении России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 13:01
Политика
Порошенко будет вызван на допрос госбюро расследований Украины
Для допроса следователи изъяли множество документов из банков и администрации страны, их тщательно изучают.
Обновлено в 12:40
Финансы
Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года
Доллар торгуется на уровне 62,9 руб./$, упав ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года.
Обновлено в 12:12
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
Официальным изготовителем новинки выступает ульяновское ООО «Автодом», которое ранее уже разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который ставится на шасси «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль.
Обновлено в 04:25
Политика
Премьер Малайзии назвал расследование по MH17 антироссийским
Премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил, что представленные результаты по делу о крушении рейса MH17 под Донецком политизированы и направлены против России.
Обновлено в 04:10
Общество
Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю
Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают сходство сына Ксении Собчак с дедом
Поклонники отмечают, что малыш становится очень похож на своего деда, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, который, к сожалению, ушел из жизни еще в 2000 году.
Обновлено в 08:06