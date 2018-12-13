Отдых на китайском острове Хайнань за последние годы приобрел значительную популярность среди россиян, за десять месяцев 2018 года остров посетили 193,9 тысячи российских туристов, заявил вице-губернатор провинции Хайнань Мао Чаофэн.

Хайнань в 2018 году посетили почти 194 тысячи туристов из России

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