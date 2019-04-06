Армия и оружие
Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в ЖеневеРоссийская газета 00:06
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источники в Совбезе ООН.
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