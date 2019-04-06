Хафтар отказался от переговоров с СараджемГазета.Ru 05:40

Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией и поддерживаемый рядом стран арабского мира, отказался встретиться в Женеве с главой утвержденного ООН Правительства национального согласия Файезом Сараджем.

Хафтар отказался от переговоров с Сараджем

Политика Дочь Бжезинского обвинила Трампа в неподобающем поведении Телеведущая отметил, что в связи с этим ей хочется поделиться историей о неподобающих объятиях Трампа в студии.

Происшествия Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.

Авто Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.

Армия и оружие Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы №21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.

Армия и оружие В Ливии отдан приказ о наступлении на Триполи Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на столицу государства Триполи.

Экономика Минтруд собирается вытащить россиян из бедности Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.

Политика Протоиерей УПЦ: Поражение Порошенко на выборах станет концом ПЦУ Как сообщало EADaily, накануне о панике в ПЦУ в связи с возможным поражением Порошенко на выборах, рассказал митрополит Запорожский Лука.

Футбол Салах забил 50-й гол в АПЛ за «Ливерпуль» Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 50-й гол за команду в рамках английской Премьер-Лиги.

Политика Волкер призвал украинцев отдать голос за Порошенко во втором туре Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объяснил украинцам, почему на президентских выборах они должны проголосовать за Петра Порошенко.

Общество Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до десяти рабочих дней.

Политика Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ.

Экономика В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.

Музыка Сергей Лазарев назвал главного соперника на Евровидении Сергей Лазарев, представляющий Россию на очередном Евровидении, рассказал, как он готовится к конкурсу и кто станет его главным соперником.

Экономика Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.

Энергетика Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть».

Политика Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства «Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.

Футбол Адиев не считает ничью с «Динамо» везением Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ничейный результат матча его команды с московским «Динамо» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.

Общество В Черкесске появилась дубовая телеаллея в связи с переходом на «цифру» Дубовая телеаллея появилась в парке "Зеленый остров" в Черкесске, каждому дереву присвоено название одного из 20 каналов двух мультиплексов цифрового телевидения, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.