Армия и оружие
Хафтар отказался от переговоров с СараджемГазета.Ru 05:40
Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией и поддерживаемый рядом стран арабского мира, отказался встретиться в Женеве с главой утвержденного ООН Правительства национального согласия Файезом Сараджем.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Армия и оружие
Штаб «ООС» заявляет о захвате в плен разведчика
Штаб «ООС» заявил о том, что в районе Марьинки якобы был захвачен в плен военный, который пытался пересечь линию разграничения с целью диверсии в тылу ВСУ.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель
«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
Обновлено вчера в 11:32
Армия и оружие
Армия ливийского правительства атаковала силы Хафтара
Обновлено в 08:38
Наука
«Гены красоты» оказались разными у мужчин и женщин
Более привлекательными для мужчин являются женщины, у которых низкий индекс массы тела, а более привлекательными для женщин являются мужчины с высоким уровнем холестерина в крови (это объясняется тем, что холестерин является предшественником мужских половых гормонов).
Обновлено вчера в 06:02
Футбол
«Локомотив» — «Зенит», второе место против первого, Сёмин против Семака
Например, «Спартак» в апреле будет играть с «Ростовом», который к 22-му туру отстаёт от красно-белых в турнирной таблице на 4 очка и при удачном раскладе вполне способен претендовать на более высокое место в турнирной таблице.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Бывшего замминистра культуры обвинили в создании ОПС
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
Музыка
Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Дмитрий Харатьян признался, что страдал алкогольной зависимостью
Известный актер Дмитрий Харатьян стал гостем программы «Он и она». Он рассказал, что в его жизни был период, когда он беспробудно пил.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»
В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
CNN пустили на российскую базу в Арктике
Сюжет о российской военной базе «Северный клевер» на острове Котельный в Арктике 4 апреля вышел в эфир телеканала CNN.
Обновлено в 05:28
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Обновлено в 03:04
Гаджеты
В России стартовали продажи новых iPad Air и iPad mini
Американская корпорация Apple начала продавать в России новые планшеты iPad Air и iPad mini.
Обновлено в 04:31
Политика
В США введут новые санкции против Венесуэлы
Ранее США пригрозили России "высокой ценой" за поддержку Венесуэлы и Кубы.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
Армия Азербайджана получила приказ на готовность к военным действиям
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал указания командирам и начальникам всех уровней организовать готовность армии к началу активных боевых действий.
Обновлено в 09:59
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Футбол
Вы отдаете «Спартаку» в матче с ЦСКА небольшое преимущество
41,5 процента участников опроса на Sportbox.ru полагают, что один из центральных матчей 22-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА завершится победой красно-белых.
Обновлено в 09:18
Спорт
Загитова станет гостем программы «Вечерний Ургант»
Напомним, в нынешнем сезоне Алина Загитова впервые в карьере стала чемпионкой мира.
Обновлено в 10:16
Общество
Минздрав предложил наказывать за призыв против прививок
Министерство здравоохранения РФ готовит законопроекты, которые введут запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации и административную ответственность за их публикацию, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:14
Политика
Володин предложил поправки в Конституцию
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос участия ГД в формирование правительства России.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Польша намерена закупить у США более 30 F-35
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что республика планирует закупить у США 32 истребителя пятого поколения F-35.
Обновлено в 09:51
Футбол
«Парма» поделила очки с «Торино»
Встреча завершилась со счетом 0:0. По итогам матча «Парма» поднялась на двенадцатое место в таблице, набрав 34 очка, а «Торино» идет шестым, у команды 49 очков.
Обновлено в 10:55
Спорт
Общественность Милана поддерживает проведение Олимпиады-2026 в Италии
Общественность Милана и Кортины д'Ампеццо выступает за проведение зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, сообщает insidethegames.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку
Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Спорт
Тарасова послала футболиста «Зенита» за критику фигурного катания
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова слишком эмоционально отреагировала на слова бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Константина Зырянова, который назвал фигурное катание "адским спортом", так как в нем 18-летние девочки уже превращаются в ветеранов.
Обновлено в 09:07
Наука
Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом
В ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:00