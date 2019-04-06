Армия и оружие

Хафтар отказался от переговоров с СараджемГазета.Ru 05:40

Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией и поддерживаемый рядом стран арабского мира, отказался встретиться в Женеве с главой утвержденного ООН Правительства национального согласия Файезом Сараджем.
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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отказался от переговоров с главой столичного правительства

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Саррадж согласился встретиться с маршалом ЛНА

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ТАССвчера в 21:30

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RT на русскомвчера в 21:51

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