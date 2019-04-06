Армия и оружие

Хафтар отказался от переговоров с СараджемГазета.Ru 05:40

Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией и поддерживаемый рядом стран арабского мира, отказался встретиться в Женеве с главой утвержденного ООН Правительства национального согласия Файезом Сараджем.
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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отказался от переговоров с главой столичного правительства

Эхо Москвы03:30

Саррадж согласился встретиться с маршалом ЛНА

ФАН04:26

СМИ: Хафтар отказался от предложения генсека ООН встретиться с Сараджем

ТАССвчера в 21:30

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РБКвчера в 23:16

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СМИ: Хафтар отказался встретиться с главой правительства нацсогласия

RT на русскомвчера в 21:51

Что случилось этой ночью: суббота, 6 апреля

Интерфакс01:30
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