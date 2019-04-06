Армия и оружие
Хафтар отказался от переговоров с СараджемГазета.Ru 05:40
Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией и поддерживаемый рядом стран арабского мира, отказался встретиться в Женеве с главой утвержденного ООН Правительства национального согласия Файезом Сараджем.
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Политика
Лавров рассказал о прогрессе в переговорах по авиасообщению с Египтом
«Специалисты работают, прогресс налицо»,— заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров (цитата по ТАСС).
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Здоровье
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Проверить кровь на уровень глюкозы и холестерина москвичи и гости столицы смогут в демонстрационном павильоне МЦД на площади Киевского вокзала, как сообщает М24.RU.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Самолет эвакуировали в Домодедово после угрозы взрыва
Самолет Boeing 787, который должен был вылететь в Токио из московского аэропорта Домодедово, проверяют после анонимного сообщения о "минировании", передает РИА "Новости" Вылет рейса задержан для осмотра воздушного судна.
Обновлено в 12:11
Политика
Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ
Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Обновлено вчера в 05:10
Экономика
На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублей
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что средств на реализацию национальных проектов хватает.
Обновлено в 06:27
Наука
Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом
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Грандиозным рекламным ходом назвал отстранение мэра Риги Нила Ушакова от должности депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.
Обновлено в 11:57
Общество
Падение метеора в небе над Красноярском попало на видео
В Сети появилось видео падения метеора в небе над Красноярском. На записи виден светящийся объект, который затухает после двух вспышек.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Обнинске футбольные фанаты устроили массовую драку
В городе состоялся футбольный матч между командой «Квант» (Обнинск) и московским «Торпедо».
Обновлено в 11:05
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Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено в 11:19
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36
Политика
Зеленский пожмет руку Порошенко в случае поражения на выборах
Владимир Зеленский пожмет руку Петру Порошенко в случае поражения во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
При обстреле Донецка боевиками ВСУ ранение получил мирный житель
Оперативное командование УНМ ДНР сообщило, что при утреннем обстреле единоукраинскими агрессорами окраин Донецка ранен мирный житель.
Обновлено в 10:57
Политика
Time поместил на обложку Путина с земным шаром
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 12:10
Футбол
Александр Самедов: «Крылья» должны были обыгрывать «Краснодар»
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов после поражения от "Краснодара" (0:1) в матче 22-го тура РПЛ заявил, что его команда должна была побеждать, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Обновлено в 12:32
Политика
Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства
Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Политика
Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Театры
Юрий Соломин переназначен худруком Малого театра
Министр культуры РФ Владимир Мединский переназначил художественным руководителем Малого театра Юрия Соломина.
Обновлено в 11:49
Авто
Автомобили Jeep и Fiat доступны в лизинг на специальных условиях
На специальных условиях «Каркаде» можно приобрести обновленный Jeep Grand Cherokee Limited.Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».
Обновлено в 10:00
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Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт
Известный российский певец Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт в Костроме, который должен был состоятся в пятницу, 5 апреля.
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Музыка
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Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
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Москвичам посоветовали не брать в руки ежей после зимней спячки
3 апреля сообщалось, что два гималайских медведя, а также бурый камчатский медведь в Московском зоопарке вышли из зимней спячки.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Франция, США и Британия предостерегли Асада от использования химоружия
Париж, Лондон и Вашингтон предостерегают сирийские власти от использования химического оружия и намерены действовать решительно в случае его применения, говорится в совместном коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похвасталась коллекцией обуви
Балерина решила похвастаться коллекцией обуви, ведь ходит она не только на пуантах.
Обновлено в 08:59
Экономика
ЕС уличил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре
Антимонопольные органы Евросоюза по итогам начатого в сентябре прошлого года расследования пришли к предварительному выводу, что компании BMW, Daimler и Volkswagen вступили в сговор с целью ограничить разработку технологий по очистке автомобильных выбросов, передает AP.
Обновлено вчера в 14:20