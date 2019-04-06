Хафтар отказался от переговоров с СараджемГазета.Ru 05:40

Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией и поддерживаемый рядом стран арабского мира, отказался встретиться в Женеве с главой утвержденного ООН Правительства национального согласия Файезом Сараджем.

Хафтар отказался от переговоров с Сараджем

Политика Лавров рассказал о прогрессе в переговорах по авиасообщению с Египтом «Специалисты работают, прогресс налицо»,— заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров (цитата по ТАСС).

Здоровье 7 апреля москвичи смогут проверить давление в павильоне МЦД Проверить кровь на уровень глюкозы и холестерина москвичи и гости столицы смогут в демонстрационном павильоне МЦД на площади Киевского вокзала, как сообщает М24.RU.

Происшествия Самолет эвакуировали в Домодедово после угрозы взрыва Самолет Boeing 787, который должен был вылететь в Токио из московского аэропорта Домодедово, проверяют после анонимного сообщения о "минировании", передает РИА "Новости" Вылет рейса задержан для осмотра воздушного судна.

Политика Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.

Экономика На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублей Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что средств на реализацию национальных проектов хватает.

Политика Отстранение Ушакова сочли рекламным ходом Грандиозным рекламным ходом назвал отстранение мэра Риги Нила Ушакова от должности депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.

Общество Падение метеора в небе над Красноярском попало на видео В Сети появилось видео падения метеора в небе над Красноярском. На записи виден светящийся объект, который затухает после двух вспышек.

Происшествия В Обнинске футбольные фанаты устроили массовую драку В городе состоялся футбольный матч между командой «Квант» (Обнинск) и московским «Торпедо».

Энергетика Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).

Политика Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Зеленский пожмет руку Порошенко в случае поражения на выборах Владимир Зеленский пожмет руку Петру Порошенко в случае поражения во втором туре президентских выборов.

Армия и оружие При обстреле Донецка боевиками ВСУ ранение получил мирный житель Оперативное командование УНМ ДНР сообщило, что при утреннем обстреле единоукраинскими агрессорами окраин Донецка ранен мирный житель.

Политика Time поместил на обложку Путина с земным шаром Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.

Футбол Александр Самедов: «Крылья» должны были обыгрывать «Краснодар» Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов после поражения от "Краснодара" (0:1) в матче 22-го тура РПЛ заявил, что его команда должна была побеждать, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

Политика Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.

Политика Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.

Театры Юрий Соломин переназначен худруком Малого театра Министр культуры РФ Владимир Мединский переназначил художественным руководителем Малого театра Юрия Соломина.

Авто Автомобили Jeep и Fiat доступны в лизинг на специальных условиях На специальных условиях «Каркаде» можно приобрести обновленный Jeep Grand Cherokee Limited.Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

Шоу-бизнес Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт Известный российский певец Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт в Костроме, который должен был состоятся в пятницу, 5 апреля.

Музыка Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».

Армия и оружие ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Общество Москвичам посоветовали не брать в руки ежей после зимней спячки 3 апреля сообщалось, что два гималайских медведя, а также бурый камчатский медведь в Московском зоопарке вышли из зимней спячки.

Армия и оружие Франция, США и Британия предостерегли Асада от использования химоружия Париж, Лондон и Вашингтон предостерегают сирийские власти от использования химического оружия и намерены действовать решительно в случае его применения, говорится в совместном коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похвасталась коллекцией обуви Балерина решила похвастаться коллекцией обуви, ведь ходит она не только на пуантах.