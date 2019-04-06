Армия и оружие
Хафтар отказался от переговоров с СараджемГазета.Ru 05:40
Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией и поддерживаемый рядом стран арабского мира, отказался встретиться в Женеве с главой утвержденного ООН Правительства национального согласия Файезом Сараджем.
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Политика
Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии
Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.
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Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
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В Киргизии повторно ужесточили наказание за похищение невест
В Киргизии ужесточили наказание за похищение девушек с целью замужества. Теперь похитителям невест грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
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Группа «Альянс» впервые показала клип на песню «На заре» в Сети
Легендарная советская группа "Альянс" показала восстановленный первый клип на песню "На заре".
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Экс-премьер Украины оценил вероятность нового майдана после выборов
Бывший украинский премьер Николай Азаров считает, что майдана на Украине после президентских выборов не будет, пишет РИА Новости.
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На снимках Марса рассмотрели боевой топор и щиты
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Политика
США пригрозили Мадуро «серьезными последствиями» за арест Гуайдо
США расценили арест оппозиционера Хуана Гуайдо, который провозгласил себя президентом Венесуэлы, как серьезную ошибку правительства Мадуро.
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Столичное дерби. «Спартак» на «Открытие Арене» примет ЦСКА
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
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Политика
Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко
В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
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Здоровье
Специалисты назвали причины меньшей продолжительности жизни мужчин
Эксперты Всемирной организации здравоохранения подготовили доклад, в котором сообщили, почему мужчины живут меньше женщин.
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Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»
Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
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Мамаев переселился в 12-местную камеру ради игры в футбол
Обновлено в 05:43
Общество
Синьхуа (Китай): секреты вкуса российских молочных продуктов (Синьхуа)
Недавно любителей российских продуктов весьма обрадовало приятное для их вкусовых рецепторов заявление заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут о том, что, возможно, молочные продукты российского производства начнут поставляться в Китай в конце этого года.
Обновлено в 06:20
Общество
В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев
Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
В Кремле пока не ознакомились с предложением председателя Госдумы об участии нижней палаты парламента в формировании правительства.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о размере своей пенсии
Обновлено в 04:24
Политика
Луценко предложил еще одно необычное место для дебатов Порошенко и Зеленского
Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил провести политические дебаты с Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве с рядом условий.
Обновлено в 04:29
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Политика
Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко
Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Экономика
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре
Еврокомиссия (ЕК) обвинила три концерна автопроизводителей - BMW, Daimler и VW (в который входят Volkswagen, Audi и Porsche) - в картельном сговоре с целью сдерживания разработки технологий очистки выхлопных газов автомобилей на европейском рынке.
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие
Мирный житель ранен при обстреле силовиками ДНР
Отмечается, что обстрел велся из минометов 120 мм и 82 мм. Одним из осколков ранило 56-летнего мирного жителя, он был госпитализирован.
Обновлено в 05:44
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Рекорд установят на «Югорском лыжном марафоне»
Обновлено вчера в 05:10
Общество
Стали известны минимальные размеры окладов бюджетников в Ростове
В документе сказано, что минимальный размер оклада санитарки составляет 5,9 тыс. рублей старшей медсестры 7,7 тыс. рублей, а воспитателя, методиста и педагога-психолога - 8,2 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 14:25
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В бельгийском Антверпене столкнулись два прогулочных судна
В результате столкновения двух прогулочных судов на реке Шельда в бельгийском Антверпене пострадали 18 человек.
Обновлено в 03:11
Политика
СМИ сообщили, что Украина проиграла России спор в ВТО по транзиту
Украина проиграла России уже два спора в рамках разбирательств в ВТО: о транзите и о нитрате аммония.
Обновлено вчера в 09:34
Армия и оружие
Корабли НАТО и Грузии провели учения в Чёрном море
В акватории Чёрного моря совместные учения провели четыре корабля второго постоянного морского соединения НАТО и два корабля береговой охраны МВД Грузии.
Обновлено в 04:37
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38