Армия и оружие
Хафтар начал вторую фазу наступления на ТриполиГазета.Ru вчера в 16:44
Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
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