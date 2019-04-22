Армия и оружие
Хафтар начал вторую фазу наступления на ТриполиГазета.Ru вчера в 16:44
Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
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США объявили награду за информацию, с помощью которой можно будет сорвать финансовые операции «Хезболлы».
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В США поставили ультиматум Турции по С-400
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Экономика
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Общество
Главный по труду в Зауралье посчитал вредным повышение зарплат рабочим
Чиновник во время круглого стола выразил мнение, что повышение минимального размера оплаты труда "стало проблемой".
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Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину
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Чувство вины перед начальством или коллегами во время ухода в заслуженный отпуск испытывают 6% россиян, это стало известно из исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
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Комплекс станет частью экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники «Армия России — завтра».
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