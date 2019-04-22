Армия и оружие

Хафтар начал вторую фазу наступления на ТриполиГазета.Ru 16:44

Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
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