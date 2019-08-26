Политика
Хаджимба и Квициния вышли во второй тур выборов президента АбхазииRT на русском 01:25
Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния вышли во второй тур президентских выборов в республике, передаёт ТАСС со ссылкой на Центризбирком.
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