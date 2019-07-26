Фарук Хаджибегич назначен главным тренером сборной Черногории. Как сообщает пресс-служба черногорской федерации футбола, с 61-летним специалистом был подписан контракт, рассчитанный до конца 2020 года.

Политика Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера Освободить моряков с задержанного в Измаиле танкера недостаточно, Украина должна вернуть судно, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Авто BMW разрабатывает новый компактный кроссовер Представители немецкого автобренда сообщили, что работают над абсолютно новым компактным кроссовером, выпуск которого планируется в скором будущем.

Шоу-бизнес Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.

Музыка Бузова получила травму во время выступления Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Путешествия В каких странах чаще всего болеют дети российских туристов Как отмечается, экспертов интересовало, во время путешествия в какие страны родители чаще всего обращались за медпомощью для своих детей в последние два года.

Экономика Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3% Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.

Политика Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Политика Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Шоу-бизнес Наталья Подольская пожаловалась на мужское хамство Популярная певица Наталья Подольская выложила на своей странице в Instagram публикацию, в которой высказала свое возмущение по поводу проявленного к ней хамского отношения.

Происшествия Мосгоризбирком намерен подать заявление в СК на Любовь Соболь Речь идет о заседании Мосгоризбиркома, который рассматривал жалобу Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Происшествия 150 полицейских ищут исчезнувших в Германии россиянок В Германии 150 полицейских занимаются поисками двух россиянок, которые пропали в середине июля.

Политика Британия вводит ограничение на экспорт в Россию подводных аппаратов Великобритания вводит дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию, сообщает 26 июля RT.

Происшествия В Петербурге разыскивают дворника, развратившего 8-летнего мальчика В Василеостровском районе Петербурга полиция разыскивает дворника, который подозревается в развращении второклассника.

Космос Американцы начали заправлять ядерным топливом роверы миссии Mars 2020 В радиоизотопные силовые установки, которые будут снабжать два ровера миссии Mars 2020 теплом и электричеством, специалисты НАСА начинают загружать ядерное топливо.

Кино Вышел трейлер продолжения «Zомбилэнда» Лента выйдет в прокат 24 октября. Картина «Добро пожаловать в Zомбилэнд» вышла в 2009 году.

Происшествия В Челябинске в ДТП с автобусом и автокраном пострадали восемь человек Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии после столкновения в пятницу в Челябинске автокрана и автобуса ПАЗ, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.

Армия и оружие Украина обеспокоена «сеансами освещения» ее катеров Морской охраны с кораблей ФСБ РФ Украина выразила обеспокоенность "необычными сеансами освещения" катеров ее Морской охраны Государственной пограничной службы с кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море.

Политика Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Политика Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.