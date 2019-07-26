Футбол

Хаджибегич возглавил сборную ЧерногорииСпорт-Экспресс 00:06

Фарук Хаджибегич назначен главным тренером сборной Черногории. Как сообщает пресс-служба черногорской федерации футбола, с 61-летним специалистом был подписан контракт, рассчитанный до конца 2020 года.
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Хаджибегич возглавил сборную Черногории

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