Футбол
Хаджибегич возглавил сборную ЧерногорииСпорт-Экспресс 00:06
Фарук Хаджибегич назначен главным тренером сборной Черногории. Как сообщает пресс-служба черногорской федерации футбола, с 61-летним специалистом был подписан контракт, рассчитанный до конца 2020 года.
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Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера
Освободить моряков с задержанного в Измаиле танкера недостаточно, Украина должна вернуть судно, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
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BMW разрабатывает новый компактный кроссовер
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Обновлено вчера в 17:56
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Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе
В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.
Обновлено вчера в 09:40
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Сборы фильма «Человек-паук: Вдали от дома» превысили миллиард
Обновлено в 03:28
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
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В каких странах чаще всего болеют дети российских туристов
Как отмечается, экспертов интересовало, во время путешествия в какие страны родители чаще всего обращались за медпомощью для своих детей в последние два года.
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В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
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Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
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Обновлено вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Дочь Петросяна вступила в борьбу за многомиллионное наследство отца
Дочь юмориста Евгения Петросяна поборется за его наследство.
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Рязанский актёр снимается в сериале Тины Канделаки «Порно»
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Политика
Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима
Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 03:34
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Наталья Подольская пожаловалась на мужское хамство
Популярная певица Наталья Подольская выложила на своей странице в Instagram публикацию, в которой высказала свое возмущение по поводу проявленного к ней хамского отношения.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Мосгоризбирком намерен подать заявление в СК на Любовь Соболь
Речь идет о заседании Мосгоризбиркома, который рассматривал жалобу Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 04:01
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети
Обновлено вчера в 01:42
Происшествия
150 полицейских ищут исчезнувших в Германии россиянок
В Германии 150 полицейских занимаются поисками двух россиянок, которые пропали в середине июля.
Обновлено в 03:54
Политика
Британия вводит ограничение на экспорт в Россию подводных аппаратов
Великобритания вводит дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию, сообщает 26 июля RT.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Петербурге разыскивают дворника, развратившего 8-летнего мальчика
В Василеостровском районе Петербурга полиция разыскивает дворника, который подозревается в развращении второклассника.
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В радиоизотопные силовые установки, которые будут снабжать два ровера миссии Mars 2020 теплом и электричеством, специалисты НАСА начинают загружать ядерное топливо.
Обновлено вчера в 05:57
Кино
Вышел трейлер продолжения «Zомбилэнда»
Лента выйдет в прокат 24 октября. Картина «Добро пожаловать в Zомбилэнд» вышла в 2009 году.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Челябинске в ДТП с автобусом и автокраном пострадали восемь человек
Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии после столкновения в пятницу в Челябинске автокрана и автобуса ПАЗ, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Украина обеспокоена «сеансами освещения» ее катеров Морской охраны с кораблей ФСБ РФ
Украина выразила обеспокоенность "необычными сеансами освещения" катеров ее Морской охраны Государственной пограничной службы с кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море.
Обновлено в 02:44
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Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду
Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный.
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Происшествия
Вдова баскетболиста НБА призналась в его убийстве
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Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Политика
Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России
Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
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Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Футбол
Почеттино извинился перед «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после матча Международного кубка чемпионов принёс извинения «Манчестер Юнайтед» за жёсткую игру.
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Футбол
«Динамо» и «Урал» сыграют в третьем туре премьер-лиги
Матч Динамо Урал откроет программу третьего тура премьер-лиги.
Обновлено в 03:52