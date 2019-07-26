Футбол

Хаджибегич возглавил сборную ЧерногорииСпорт-Экспресс 00:06

Фарук Хаджибегич назначен главным тренером сборной Черногории. Как сообщает пресс-служба черногорской федерации футбола, с 61-летним специалистом был подписан контракт, рассчитанный до конца 2020 года.
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Сборная Черногории получила нового тренера. Предыдущий ушел со скандалом после матча с Косово

Sport24.ru01:02

Хаджибегич возглавил сборную Черногории

Sportbox.RU01:33

Фарук Хаджибегич назначен главным тренером сборной Черногории по футболу

РИА Новости01:55

Хаджибегич возглавил сборную Черногории

Sports.ru03:55

Хаджибегич возглавил сборную Черногории

Матч ТВ01:33

Сборная Черногории по футболу объявила о назначении нового главного тренера

Газета.Ru01:28

Хаджибегич возглавил сборную Черногории

Спорт-Экспресс00:06
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:09, Ашберн
Политика

Палата представителей США одобрила законопроект по госдолгу

За законопроект по бюджету и продлению срока наступления потолка госдолга на два года отдали голоса 284 члена Палаты представителей.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке

В подмосковном Раменском на детской площадке была убита женщина.
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В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб

Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
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СМИ сообщили о проверке аренды собственных самолетов «Почты России»

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В ООН отреагировали на задержание российского танкера Украиной

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Технологии

Создан инструмент для комплексного анализа блокчейн-платформ

Результаты анализа могут быть полезны: - разработчикам для выбора конкретной платформы распределенных реестров и создания приложений, - аналитикам рынка для оценки перспектив развития платформ, - тем, кто хочет внедрить распределенные реестры в производство и бизнес, - создателям и распространителям криптовалют.
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Общество

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Темпы рождаемости в России, скорее всего, продолжат снижаться, хотя сейчас на одну семью приходится 1,6 ребенка, что является неплохим показателем, сказал в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин на встрече с молодежным активом Забайкальского края.
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Семьи погибших при пожаре в лагере детей остались без компенсации

Администрация горнолыжного комплекса «Холдоми» сообщила о невозможности начать выплату компенсаций семьям погибших и пострадавших в палаточном лагере.
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Политика

Рогозина заказали за два миллиона долларов

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и "предупредил его", передает "Интерфакс".
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Экономика

Названа стоимость страхования жилья от ЧС в регионах РФ

В список регионов, где будет запущена пилотная программа страхования жилья, включены следующие: Санкт-Петербург и Ленобласть, Подмосковье, Новосибирская, Свердловская, Тюменская, Тверская, Омская, Белгородская области, Прикамье.В январе распространялась информация, что страхование жилья от ЧС обойдется россиянам порядка 150 рублей в месяц.
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Энергетика

Новак назвал сроки запуска первой нитки «Турецкого потока»

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Во время телефонного разговора генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что с выпуском Google Pixel 3A в мае общие продажи устройств Pixel за второй квартал 2019 выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
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Представлен самый быстрый смартфон в 5G-сетях Huawei Mate 20 X 5G

В Шэньчжэне кроме показа первой фотографии умного экрана, компания Huawei официально представила смартфон с поддержкой 5G-сетей — Mate 20 X 5G.
Обновлено в 05:33
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Банк России снизил ключевую ставку

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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В Британии оштрафовали RT на миллионы

Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
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Футбол

Смолов получил благодарственное письмо за помощь детям-сиротам

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Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы

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Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

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Политика

Мосгоризбирком пожалуется на Соболь в СКР из-за срыва заседания

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) обратится в Следственный комитет России (СКР) из-за срыва заседания комиссии незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь, сообщил журналистам член комиссии Дмитрий Реут.
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Закрылся третий фестиваль «Горький fest» в Нижнем Новгороде

Как закрывали фестиваль расскажет наш корреспондент Вероника Демина.
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Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
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Политика

Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
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Авто

Опубликована информация о новом кроссовере Toyota FT-4X

Напомним, что демонстрационный прототип Toyota FT-4X был впервые показан в 2017 году на автосалоне в Нью-Йорке.
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Гарнизонный военный суд Самары приговорил к году колонии 23-летнего жителя Тольятти Александра Довыденкова из-за твита про теракт в приемной УФСБ в Архангельске.
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США на федеральном уровне вернулись к смертной казни

В США планируется вновь вернуться к приведению в исполнение приговоров о смертной казни, сообщает 25 июля ТАСС.
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В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
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Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли рассказал об ужасном имидже Украине и призвал не ассоциировать страну исключительно с негативными вещами вроде коррупции.
Обновлено в 05:32
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Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

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