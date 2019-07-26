Футбол
Хаджибегич возглавил сборную ЧерногорииСпорт-Экспресс 00:06
Фарук Хаджибегич назначен главным тренером сборной Черногории. Как сообщает пресс-служба черногорской федерации футбола, с 61-летним специалистом был подписан контракт, рассчитанный до конца 2020 года.
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Политика
Палата представителей США одобрила законопроект по госдолгу
За законопроект по бюджету и продлению срока наступления потолка госдолга на два года отдали голоса 284 члена Палаты представителей.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке
В подмосковном Раменском на детской площадке была убита женщина.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб
Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Экономика
СМИ сообщили о проверке аренды собственных самолетов «Почты России»
По его данным, проверка началась 18 июля и касается контракта с ООО "Авиастар-ТУ" - ей переданы два самолета Ту-204, за аренду которых уплачено по 1 млрд руб. Затем "Почта" якобы арендовала у компании собственные самолеты.
Обновлено в 05:21
Политика
В ООН отреагировали на задержание российского танкера Украиной
ООН призывает Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации с задержанием российского танкера Службой безопасности Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Технологии
Создан инструмент для комплексного анализа блокчейн-платформ
Результаты анализа могут быть полезны: - разработчикам для выбора конкретной платформы распределенных реестров и создания приложений, - аналитикам рынка для оценки перспектив развития платформ, - тем, кто хочет внедрить распределенные реестры в производство и бизнес, - создателям и распространителям криптовалют.
Обновлено в 05:20
Общество
Мусульмане Екатеринбурга помолятся о строительстве мечети вместе
Мусульмане Екатеринбурга соберутся вместе, чтобы помолиться о соборной мечети.
Обновлено вчера в 04:54
Общество
Топилин заявил, что темпы рождаемости в России продолжат снижаться
Темпы рождаемости в России, скорее всего, продолжат снижаться, хотя сейчас на одну семью приходится 1,6 ребенка, что является неплохим показателем, сказал в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин на встрече с молодежным активом Забайкальского края.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Семьи погибших при пожаре в лагере детей остались без компенсации
Администрация горнолыжного комплекса «Холдоми» сообщила о невозможности начать выплату компенсаций семьям погибших и пострадавших в палаточном лагере.
Обновлено в 07:36
Политика
Рогозина заказали за два миллиона долларов
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и "предупредил его", передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:48
Экономика
Названа стоимость страхования жилья от ЧС в регионах РФ
В список регионов, где будет запущена пилотная программа страхования жилья, включены следующие: Санкт-Петербург и Ленобласть, Подмосковье, Новосибирская, Свердловская, Тюменская, Тверская, Омская, Белгородская области, Прикамье.В январе распространялась информация, что страхование жилья от ЧС обойдется россиянам порядка 150 рублей в месяц.
Обновлено в 01:44
Энергетика
Новак назвал сроки запуска первой нитки «Турецкого потока»
Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» начнется 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 06:32
Гаджеты
Продажи смартфонов Google удвоились благодаря Google Pixel 3a
Во время телефонного разговора генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что с выпуском Google Pixel 3A в мае общие продажи устройств Pixel за второй квартал 2019 выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
Представлен самый быстрый смартфон в 5G-сетях Huawei Mate 20 X 5G
В Шэньчжэне кроме показа первой фотографии умного экрана, компания Huawei официально представила смартфон с поддержкой 5G-сетей — Mate 20 X 5G.
Обновлено в 05:33
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Футбол
Смолов получил благодарственное письмо за помощь детям-сиротам
Обновлено в 06:19
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Обновлено в 02:59
Политика
Мосгоризбирком пожалуется на Соболь в СКР из-за срыва заседания
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) обратится в Следственный комитет России (СКР) из-за срыва заседания комиссии незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь, сообщил журналистам член комиссии Дмитрий Реут.
Обновлено в 04:21
Кино
Закрылся третий фестиваль «Горький fest» в Нижнем Новгороде
Как закрывали фестиваль расскажет наш корреспондент Вероника Демина.
Обновлено в 04:48
Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Авто
Опубликована информация о новом кроссовере Toyota FT-4X
Напомним, что демонстрационный прототип Toyota FT-4X был впервые показан в 2017 году на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Россиянин получил срок за твит о теракте в архангельском офисе ФСБ
Гарнизонный военный суд Самары приговорил к году колонии 23-летнего жителя Тольятти Александра Довыденкова из-за твита про теракт в приемной УФСБ в Архангельске.
Обновлено в 07:22
Политика
США на федеральном уровне вернулись к смертной казни
В США планируется вновь вернуться к приведению в исполнение приговоров о смертной казни, сообщает 25 июля ТАСС.
Обновлено в 04:23
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Посол ЕС пожаловался на «ужасный имидж» Украины
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли рассказал об ужасном имидже Украине и призвал не ассоциировать страну исключительно с негативными вещами вроде коррупции.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
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