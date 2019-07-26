Футбол
Хаджибегич возглавил сборную ЧерногорииСпорт-Экспресс 00:06
Фарук Хаджибегич назначен главным тренером сборной Черногории. Как сообщает пресс-служба черногорской федерации футбола, с 61-летним специалистом был подписан контракт, рассчитанный до конца 2020 года.
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Гаджеты
Apple объявила о покупке модемного бизнеса Intel за $1 млрд
Apple до конца года планирует закрыть сделку по приобретению большей части модемного подразделения Intel, говорится в совместном заявлении компаний.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
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Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.
Обновлено вчера в 21:11
Авто
АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada
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Происшествия
В Красном селе мотоциклист погиб в результате ДТП
В Красносельском районе Петербурга в ДТП погиб мотоциклист, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Обновлено в 00:30
Теннис
Кузнецова не поедет на турнир в Вашингтон из-за проблем с визой
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не будет участвовать в теннисном турнире в Вашингтоне, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 05:58
Единоборства
Еще один боксер умер из-за полученных на ринге травм
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Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
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Глава украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическая сила выступает за рынок земельной собственности, а также за либерализацию социальной сферы.
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Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
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Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Китае усыновившая 118 детей женщина получила срок за мошенничество
Широко известная в Китае "любящая мать" Ли Янься из провинции Хэбэй, усыновившая 118 детей, приговорена к 20 годам лишения свободы за шантаж и мошенничество, говорится в заявлении Народного суда города Уань.
Обновлено вчера в 08:24
Экономика
Россиян предупредили о подорожании конфет
В Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.
Обновлено в 01:25
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
Начальника пресс-службы МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
В Екатеринбурге приземлились самолеты ВВС Китая
В Кольцово на дозаправку приземлились самолеты военно-воздушных сил Китая, сообщает «Областная газета».
Обновлено в 01:36
Общество
В Приамурье объявили штормовое предупреждение из-за новых ливней
Синоптики обещают в понедельник новый ливневый циклон в Приамурье, где из-за сильных дождей уже подтопило несколько районов, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
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Капитан задержанного танкера рассказал об изъятии документов
Капитан захваченного СБУ российского танкера Илья Дробязко рассказал, что некоторые документы были изъяты во время досмотра танкера, сообщает RT.
Обновлено в 01:45
Общество
Росстат рассказал, какую зарплату получают учителя в Петербурге
В Пензенской области средняя зарплата учителя составляет 26,9 тысячи рублей, в Ивановской, Орловской и Новгородской областях педагоги получают от 28,8 тысячи до 29 тысяч рублей.
Обновлено в 00:36
Наука
Ученые предлагают дать новое определение ожирению и лишнему весу
По текущим прогнозам, число жителей Земли с лишними килограммами достигнет 2,7 миллиарда к 2025 году, причем доля людей с крайними формами ожирения дойдет до отметки в 17%, а просто носителей лишнего веса – до 46%.
Обновлено 24 июля в 11:29
Происшествия
В Челябинске столкнулись автокран и три маршрутки, есть погибший
В Челябинске столкнулись три ПАЗа и автокран. Один человек погиб, пишут местные СМИ. Несколько человек получили травмы.
Обновлено в 01:49
Транспорт
В России отложили выдачу новых автомобильных номеров
Обновлено вчера в 23:43
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Британия вводит дополнительное положение о контроле товаров и технологий двойного предназначения в отношении подводных аппаратов, «запрещающее экспорт и передачу таких товаров и программного обеспечения или технологий для разработки, производства или использования таких товаров, если они предназначены для России».
Обновлено в 00:27
Финансы
JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены
Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.
Обновлено 24 июля в 02:51
Шоу-бизнес
45-летняя Василиса Володина показала фигуру в купальнике
Поклонники отметили, что 45-летняя телеведущая прекрасно выглядит. Володина может смело похвастаться стройностью фигуры.
Обновлено вчера в 20:30
Космос
Ученые подтвердили теорию относительности Эйнштейна
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Великобритания и Швеция разрабатывают новый истребитель
Технологическая группа планирует развернуть серийное производство нового самолета с 2040 года и этот шаг, по мнению Швеции и Великобритании, станет важным фактором укрепления европейской обороны.
Обновлено в 00:11
Здоровье
Волгоградцу провели уникальную операцию по удалению паразитов из почки
Обновлено вчера в 11:05
Экономика
Ограничен доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России
Доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России ограничили.
Обновлено вчера в 23:35