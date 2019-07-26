Футбол
Хаджибегич возглавил сборную ЧерногорииСпорт-Экспресс 00:06
Фарук Хаджибегич назначен главным тренером сборной Черногории. Как сообщает пресс-служба черногорской федерации футбола, с 61-летним специалистом был подписан контракт, рассчитанный до конца 2020 года.
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Умер народный артист Анатолий Торопов
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Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
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Обновлено в 06:32
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Общество
Полигон «Воловичи» в Коломне закроют до конца года
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
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Обновлено в 05:50
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Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится на сайте регулятора.
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Политика
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Обновлено вчера в 03:57
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Общество
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Обновлено в 05:48
Происшествия
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Общество
Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду
Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный.
Обновлено в 03:40
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Экономика
КНДР пережила самый сильный экономический спад за последние 20 лет
Неурожай и санкции стали причиной самого сильного экономического спада в КНДР за последние 20 лет, сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на центральный банк Южной Кореи.
Обновлено в 03:33
Экономика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
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Обновлено в 02:19
Экономика
Крымский рекорд: отдых подешевел, желающих все больше
Очередной туристический рекорд в Крыму: по данным газеты "Коммерсанта", 45 из 100 россиян предпочитают отдых на полуострове остальным отечественным курортам.
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Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 04:22
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Украина тайно вывозит в Польшу американские комплексы Javelin
Украина не смогла подготовить необходимого качества условия хранения для американских противотанковых комплексов Javelin.
Обновлено 24 июля в 13:36
Политика
Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
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Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
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Политика
Моряки с задержанного Украиной танкера вернулись в Россию
Обновлено вчера в 21:18
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
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Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
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