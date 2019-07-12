Контракт игрока будет расчитан на три года, а зарплата составит 800 тысяч евро за сезон. Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал самое выгодное в финансовом плане как для «Вииторула», так и для самого игрока сборной Румынии предложение.

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Хаджи перейдет не в «Спартак», а в «Генк»

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