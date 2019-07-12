Футбол
Хаджи перейдет не в «Спартак», а в «Генк»ProstoProSport вчера в 12:26
Контракт игрока будет расчитан на три года, а зарплата составит 800 тысяч евро за сезон. Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал самое выгодное в финансовом плане как для «Вииторула», так и для самого игрока сборной Румынии предложение.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:23, Вашингтон
Происшествия
Состояние избитой и истерзанной девочки из Ингушетии стабилизировалось
Стало известно, что состоянии 7-летней девочки из Республики Ингушетия стабилизировалось.
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Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
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Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача Torchlight
Акция продлится до 18 июля, после чего начнётся раздача платформера Limbo. Torchlight вышла в 2009 году и является эксклюзивом для PC.
Обновлено в 06:42
Здоровье
Ученые рассказали о симптомах перед внезапной остановкой сердца
Ученые проанализировали данные Финского генетического исследования аритмических событий и пришли к выводу, что уход из жизни из-за внезапной остановки сердца нередко связан с так называемыми тихими сердечными приступами, которые происходят в раннем возрасте и часто остаются незамеченными самими пациентами.
Обновлено в 06:32
Политика
Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Басманный суд Москвы отправил под стражу на два месяца замруководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:06
Политика
Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за моста
Обновлено в 07:16
Политика
СБУ не разрешила Савченко пересечь линию разграничения в Донбассе
Служба безопасности Украины не предоставила разрешение депутату Верховной рады Надежде Савченко на пересечение линии разграничения в Донбассе, сообщил в пятницу замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
Обновлено в 05:23
Транспорт
Строительство путепровода в Реутове планируют завершить в сентябре
Завершить дорожные работы планируют в сентябре.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Иранские ВМС попытались захватить британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 03:36
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору шашлыка
Рекомендовано покупать шашлык, упакованный на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, особенно в том случае, если мясо будет приготовлено за городом, на даче, на пикнике.
Обновлено в 03:04
Политика
В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов
Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:39
Политика
Гудков, Яшин и Соболь собирали десятки подписей «мертвых душ»
Ремесло раскрыл, что больше всего «мертвых душ» было обнаружено в подписных листах кандидатов Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.
Обновлено в 06:46
Общество
Депутаты предложили давать 30 дней на уплату штрафа со скидкой
Группа депутатов предложила увеличить срок на уплату штрафа с 50-процентной скидкой. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
Обновлено в 06:24
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
Похорошевшая Ротару устроила фотосессию с семьей
Несмотря на плотный график, Ротару при каждом удобном случае проводит время с семьей. Ее сын Руслан женат на продюсере Светлане Евдокименко.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Песков назвал прагматичным разговор Путина и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал прагматичным первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома
Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России
Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В Петербурге госпитализировали покусанную матерью девочку
В Санкт-Петербурге госпитализировали восьмилетнюю девочку со следами укусов.
Обновлено в 07:08
Технологии
Команда по оздоровлению сибирских и уральских рек пополнилась
Проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн» был инициирован в рамках научно-образовательного центра «Кузбасс» и поддержан такими регионами, как Кемеровская, Челябинская, Тюменская, Курганская, Свердловская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено в 07:17
Экономика
Минфин и Центробанк откладывают новую пенсионную реформу
Перенос на 2020 год публичного обсуждения системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) обсуждают в Центробанке и Министерстве финансов, 12 июля сообщает РБК со ссылкой на источники в ЦБ и правительстве.
Обновлено в 06:50
Автоспорт
Гасли стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании, Квят 13-й
Французский пилот команды "Ред Булл" Пьер Гасли показал лучший результат в первой сессии свободных заездов десятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Великобритании.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
В НАТО отреагировали на доставку С-400 в Турцию
Обновлено в 06:45