Футбол
Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»Матч ТВ вчера в 11:37
Главный тренер «Вииторула» и отец футболиста Георге Хаджи заявил, что решение о будущем Яниса еще не принято. Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» и «Вииторул» уже договорились о сделке, сумма трансфера должна была составить 12 миллионов евро.
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