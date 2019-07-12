Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» и «Вииторул» уже договорились о сделке, сумма трансфера должна была составить 12 миллионов евро. В сезоне-2018/19 Хаджи забил 14 голов и сделал 8 результативных передач в 39 матчах за «Вииторул».

Политика Обыски прошли в офисе Зеленского В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски.

Политика Репортер Белого дома приписал Трампу заявление о смерти Шварценеггера Ни для кого не секрет, что между президентом США Дональдом Трампом и бывшим губернатором Калифорнии, киноактером Арнольдом Шварценеггером существует вражда.

Происшествия МВД обвинило подрядчиков РЖД в создании преступного сообщества Тверской суд Москвы 11 июля арестовал гендиректора компании-подрядчика «РЖД» Геннадия Мадалинского по обвинению в участии в преступном сообществе, похитившем у транспортной монополии не менее 1,2 млрд рублей.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.

Политика Состоялся первый разговор Путина и Зеленского Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Здоровье Как можно замедлить пульс без лекарств, поведали эксперты Эксперты поведали, как можно замедлить внезапно участившийся пульс без помощи лекарств.

Космос Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.

Общество «ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Общество Определены вузы с самыми высокими зарплатами выпускников Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Спорт Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.

Музыка Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 руб. за доллар на третий квартал и до 63 руб. — на четвертый, рассказал РБК начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик.

Происшествия Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.

Происшествия В Челябинской области молния убила туристку В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.

Экономика Хакеры украли у японской биржи Bitpoint Japan около $32 млн Японская биржа криптовалют Bitpoint Japan объявила о потере 3,5 млрд йен из-за махинаций хакеров. Онлайн-биржа приостановила свои операции.

Происшествия Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки Первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" подозревается в получении взятки на сумму более 1,5 миллионов рублей, сообщает помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.

Политика Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев» Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.

Экономика 51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России 71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.

Футбол Финалист Кубка Америки намерен отклонить предложение «Локомотива» Опорный полузащитник сборной Перу и голландского «Фейеноорда» Ренато Тапиа намерен отклонить предложение московского «Локомотива», сообщает Voetbal International.