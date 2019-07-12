Футбол

Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»Sportbox.RU вчера в 11:37

Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» и «Вииторул» уже договорились о сделке, сумма трансфера должна была составить 12 миллионов евро. В сезоне-2018/19 Хаджи забил 14 голов и сделал 8 результативных передач в 39 матчах за «Вииторул».
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Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»

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В Румынии сообщили, что Хаджи выбрал «Генк», несмотря на самое выгодное предложение от «Спартака»

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Хаджи пройдет медосмотр в «Генке». Им интересовался «Спартак»

Sports.ruвчера в 11:18
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Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
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