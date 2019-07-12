Футбол

Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»Sportbox.RU вчера в 11:37

Главный тренер «Вииторула» и отец футболиста Георге Хаджи заявил, что решение о будущем Яниса еще не принято. Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» и «Вииторул» уже договорились о сделке, сумма трансфера должна была составить 12 миллионов евро.
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