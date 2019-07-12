Футбол
Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»Sportbox.RU вчера в 11:37
Главный тренер «Вииторула» и отец футболиста Георге Хаджи заявил, что решение о будущем Яниса еще не принято. Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» и «Вииторул» уже договорились о сделке, сумма трансфера должна была составить 12 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
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Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко
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«Лацио» подписал полузащитника сборной Италии
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На греческом полуострове Халкидики после шторма объявили режим ЧП
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия
В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину
Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
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Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией «Бессмертный полк»
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Минздрав Татарстана напомнил об опасности ранних арбузов
Министерство здравоохранения Татарстана напомнило жителям республики об опасности, которую хранят в себе ранние арбузы.
Обновлено в 05:21
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Сколько еще ждать сказки? Инвестор назвал новый срок создания уральского Диснейленда
Обновлено в 05:20
Происшествия
Российская школьница попала в больницу после укусов матери
Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Технологии
Apple не разрешили зарегистрировать товарный знак в России
Американский технологический гигант Apple не смог зарегистрировать в России товарный знак для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR).
Обновлено в 04:59
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у банка НБВК
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка НБВК, говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
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Наука
Пользователей соцсетей поразила смертельная схватка двух белых акул
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Обновлено в 05:16
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В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти
В Кремле видят перегибы в применении закона об оскорблении представителей власти в интернете, об этом в пятницу сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Политика
Косачёв проведёт переговоры с депутатами из Грузии 15 июля
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в понедельник, 15 июля, встретится с депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии».
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Спорт
Сборная России разгромила Францию
Волейболисты сборной России разгромили Францию в первом матче "Финала шести" Лиги наций со счетом 3:0, передает Sport24.
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Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению
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В офис Владимира Зеленского пришли с обысками
В офисе Владимира Зеленского проходят обыски. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:37
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В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов
В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45