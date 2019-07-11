Футбол

Хаджи перейдёт в «Генк» вместо «Спартака»Metaratings 13:09

Ранее ситуацию с трансфером Хаджи прокомментировал президент «Вииторула» Георге Попеску. По его словам, «Спартак» сделал привлекательное предложение по трансферу игрока сборной Румынии, но решение о будущем футболиста ещё не принято.
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Янис Хаджи прибыл в Бельгию, трансфер в «Спартак» не состоится

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СМИ: Cын Хаджи отказал «Спартаку» ради «Генка»

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СМИ: Янис Хаджи, которым интересуется «Спартак», пройдет медобследование в «Генке»

Спорт-Экспресс10:58

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Sportbox.RU11:37

Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»

Матч ТВ11:37

Хаджи, которым интересовался «Спартак», пройдет медобследование в бельгийском клубе

Спорт день за днем12:16

Заинтересовавший «Спартак» игрок пройдет медобследование в «Генке»

Газета.Ru12:47
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:39, Вашингтон
Общество

В Царское Село будут пускать только по паспорту

Как сообщается на сайте «Царского Села», в для детей младше 14 лет нужно вписывать данные свидетельства о рождении.
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Toyota разрабатывает новый кроссовер

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Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России

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Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
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Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
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Политика

США отложили санкции против главы МИД Ирана

Соединенные Штаты решили пока не вводить санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 19:40
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Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено в 12:42
Общество

Предложены новые меры давления на неплательщиков штрафов ГИБДД

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года штрафов стало на 20% больше — 3,5 млн. Соответственно, выросло и число неплательщиков.
Обновлено в 19:31
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика

Рютте передаст Трампу флаг, под которым США высадились в Нормандии

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне передаст последнему флаг США, под которым войска Соединённых Штатов высадились в Нормандии 6 июня 1944 года.
Обновлено в 19:20
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Авто

В России подорожали сразу 4 модели Kia

Обновлено в 00:46
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Сборная России завоевала две медали в очередной день Универсиады

Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачете Универсиады, завоевав 61 (11 золотых, 21 серебряная и 29 бронзовых) награду.
Обновлено в 16:26
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Политика

В Судане сообщили о попытке госпереворота

Обновлено в 16:01
Культура

Группа Metallica выпустит детскую книжку

Рок-группа Metallica выпускает свою биографию в формате детской книжки, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 12:16
Политика

Главу МВД Крыма отправили в отставку

По данным "Интерфакс", приказ об увольнении подписали в июне. Обязанности главы МВД по Крыму исполняет генерал-майор Павел Каранда.
Обновлено в 11:29
Интернет

Работа Twitter восстанавливается после сбоя

Работа социальной сети Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии.
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Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Экономика

Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди

10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.
Обновлено в 07:55
Кино

THR: Warner Bros. готовит перезапуск «Флинтстоунов»

По его данным, ремейк мультсериала, выходившего в 1960-1966 годах, пока находится на "самых ранних стадиях" подготовки.
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Происшествия

В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс

Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
Обновлено в 11:03
Здоровье

Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков

Использование некачественных солнцезащитных очков может приводить к проблемам со зрением, так как под темными линзами зрачок расширяется, большая часть ультрафиолета попадает на сетчатку и вызывает ожог, поэтому покупать очки следует только в оптике, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
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Происшествия

Из-за шторма в Греции погибли российские туристы

В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Замглавы ПФР задержан по делу о взятке

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив

Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
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Обыски проходят в офисе президента Украины

В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
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Происшествия

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек

Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
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Политика

Суд ЕС отменил санкции против Януковича

Суд ЕС своим решением отменил санкции Евросоюза против экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 09:39
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