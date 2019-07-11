Футбол
Хаджи перейдёт в «Генк» вместо «Спартака»Metaratings 13:09
Ранее ситуацию с трансфером Хаджи прокомментировал президент «Вииторула» Георге Попеску. По его словам, «Спартак» сделал привлекательное предложение по трансферу игрока сборной Румынии, но решение о будущем футболиста ещё не принято.
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Хаджи, которым интересовался «Спартак», пройдет медобследование в бельгийском клубе
Спорт день за днем12:16
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:39, Вашингтон
Общество
В Царское Село будут пускать только по паспорту
Как сообщается на сайте «Царского Села», в для детей младше 14 лет нужно вписывать данные свидетельства о рождении.
Обновлено в 16:04
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России
В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:44
Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО
Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Политика
США отложили санкции против главы МИД Ирана
Соединенные Штаты решили пока не вводить санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 19:40
Экономика
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено в 12:42
Общество
Предложены новые меры давления на неплательщиков штрафов ГИБДД
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года штрафов стало на 20% больше — 3,5 млн. Соответственно, выросло и число неплательщиков.
Обновлено в 19:31
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика
Рютте передаст Трампу флаг, под которым США высадились в Нормандии
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне передаст последнему флаг США, под которым войска Соединённых Штатов высадились в Нормандии 6 июня 1944 года.
Обновлено в 19:20
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Авто
В России подорожали сразу 4 модели Kia
Обновлено в 00:46
Спорт
Сборная России завоевала две медали в очередной день Универсиады
Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачете Универсиады, завоевав 61 (11 золотых, 21 серебряная и 29 бронзовых) награду.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Политика
В Судане сообщили о попытке госпереворота
Обновлено в 16:01
Культура
Группа Metallica выпустит детскую книжку
Рок-группа Metallica выпускает свою биографию в формате детской книжки, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 12:16
Политика
Главу МВД Крыма отправили в отставку
По данным "Интерфакс", приказ об увольнении подписали в июне. Обязанности главы МВД по Крыму исполняет генерал-майор Павел Каранда.
Обновлено в 11:29
Интернет
Работа Twitter восстанавливается после сбоя
Работа социальной сети Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии.
Обновлено в 17:15
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Экономика
Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди
10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.
Обновлено в 07:55
Кино
THR: Warner Bros. готовит перезапуск «Флинтстоунов»
По его данным, ремейк мультсериала, выходившего в 1960-1966 годах, пока находится на "самых ранних стадиях" подготовки.
Обновлено в 15:28
Происшествия
В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс
Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
Обновлено в 11:03
Здоровье
Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков
Использование некачественных солнцезащитных очков может приводить к проблемам со зрением, так как под темными линзами зрачок расширяется, большая часть ультрафиолета попадает на сетчатку и вызывает ожог, поэтому покупать очки следует только в оптике, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:10
Происшествия
Из-за шторма в Греции погибли российские туристы
В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив
Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено в 18:43
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек
Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Политика
Суд ЕС отменил санкции против Януковича
Суд ЕС своим решением отменил санкции Евросоюза против экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 09:39