Футбол

Хаджи перейдет не в «Спартак», а в «Генк»ProstoProSport вчера в 12:26

Контракт игрока будет расчитан на три года, а зарплата составит 800 тысяч евро за сезон. Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал самое выгодное в финансовом плане как для «Вииторула», так и для самого игрока сборной Румынии предложение.
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Румынский вундеркинд не перейдет в «Спартак»

Газета.Ruвчера в 23:08

Янис Хаджи, которым интересовался «Спартак», прилетел в Бельгию. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 21:15

СМИ: Cын Хаджи отказал «Спартаку» ради «Генка»

Советский спортвчера в 11:57

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Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»

Sportbox.RUвчера в 11:37

Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»

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Хаджи, которым интересовался «Спартак», пройдет медобследование в бельгийском клубе

Спорт день за днемвчера в 12:16
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено вчера в 23:50, Вашингтон
Политика

Киев назвал ключевую тему разговора Путина с Зеленским

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского подтвердила факт первого телефонного разговора главы государства с российским президентом Владимиром Путиным.
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Театры

В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

Пожар на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушен

Пожар на ТЭЦ-27 (Северная) в подмосковных Мытищах потушен, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.
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Спорт

Сборная России разгромила Францию

Волейболисты сборной России разгромили Францию в первом матче "Финала шести" Лиги наций со счетом 3:0, передает Sport24.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича

Суд Европейского союза принял решение об отмене санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и членов его команды.
Обновлено вчера в 09:37
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено вчера в 11:15
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

Специалисты Роскачества дали рекомендации по предотвращению возможного взрыва аккумулятора смартфона, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 01:35
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено вчера в 05:48
Энергетика

ОПЕК в июне исполнила сделку по сокращению добычи нефти на 122%

Саудовская Аравия и Нигерия в июне суммарно нарастили добычу почти на 300 тыс. б / с. При этом соглашение стран ОПЕК + о сокращении добычи нефти по-прежнему перевыполняется - в июне она была исполнена на 122%, следует из отчета ОПЕК.
Обновлено вчера в 08:01
Армия и оружие

В Дамаске приступили к восстановлению древних барельефов из Пальмиры

Реставраторы из национального музея Дамаска приступили к восстановлению древних барельефов из Пальмиры, пострадавших от рук боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ), сообщил журналистам директор музея Оман Саад.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили

Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.
Обновлено вчера в 05:45
Шоу-бизнес

Алибасов записал видео после скандального эфира на Первом канале

Обновлено вчера в 22:15
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено вчера в 14:54
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9

Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.
Обновлено вчера в 08:15
Общество

Выявлена доля подвергшихся домашнему насилию россиянок

Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Наталия Гулькина получила травмы на курорте в Турции

На курорте Наталия успела сходить на пляж и устроить ужин со своим коллективом, после которого решила прогуляться по морскому берегу.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика

Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди

10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.
Обновлено вчера в 07:55
Здоровье

Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году

В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено вчера в 09:40
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Хара стал самым возрастным игроком НХЛ

Защитник «Бостона» Здено Хара стал самым возрастным игроком НХЛ.
Обновлено вчера в 22:57
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Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной

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Политика

Немецкий журналист потребовал снести памятник в Прохоровке

Сражение под Прохоровкой немецкий журналист считает менее масштабным, чем его обычно описывают.
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Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла

Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
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Армия и оружие

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Футбол

Кудряшов может стать игроком «Сочи»

Бывший защитник «Истанбул Башакшешир» Федор Кудряшов может вернуться в чемпионат России.
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Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
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Сингапур назван лучшим морским портовым мегаполисом мира

В шестой раз подряд лучшим морским торговым мегаполисом мира стал Сингапур, пишет Straits Times.
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