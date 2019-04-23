Футбол

Хадсон-Одои выбыл до конца сезона из-за травмыСоветский спорт вчера в 18:33

Челси — Бернли
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
8′
Джеффри Хендрик
Н'Голо Канте
12′
Гонсало Игуаин
14′
24′
Эшли Барнс
32′
Томас Хитон
Каллум Хадсон-Одои
Педро Родригес
41′
Н'Голо Канте
Матео Ковачич
46′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
77′
Педро Родригес
90′+2′
Матео Ковачич
90′+4′
Сезон закончен из-за разрыва ахилла. Я должен усердно работать, чтобы попытаться вернуться более сильным в следующем сезоне, - написал Хадсон-Одои в своем аккаунте в Twitter. Напомним, что Хадсон-Одои получил травму на 41-й минуте матча 35-го тура чемпионата Англии против Бернли (2:2).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Полузащитник «Челси» получил тяжелую травму в матче с «Бернли» и выбыл до конца сезона

Sportbox.RUвчера в 19:08

Дзола прокомментировал повреждения Канте и Хадсона-Одои

Soccer.ruвчера в 20:32

У Хадсона-Одои разрыв ахилла, он пропустит начало следующего сезона

Чемпионатвчера в 19:26

Каллум Хадсон-Одои: «Сезон для меня закончен»

Спорт-Экспресс01:00

Полузащитник «Челси» получил тяжелую травму в матче с «Бернли» и выбыл до конца сезона

Матч ТВвчера в 19:08

Хадсон-Одои выбыл до конца сезона из-за травмы

Советский спортвчера в 18:33

Полузащитник «Челси» Хадсон-Одои выбыл до конца сезона из-за разрыва ахилла

РИА Новостивчера в 18:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 05:37, Ашберн
Общество

Forbes назвал самые дорогие британские особняки российских миллиардеров

Самый дорогой дом принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу. Это трехэтажный особняк на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс за £170 млн.
Обновлено в 03:35
Общество

В Химках стартует строительство завода грузовиков Hino

Обновлено в 04:14
Кино

Мэйси Уильямс не была готова к постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала журналистам: после того, как ей сказали о том, что будет сниматься постельная сцена между Арьей Старк и Джендри, она подумала, что это розыгрыш.
Обновлено в 05:09
Общество

Великий герцог Люксембурга Жан умер

Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Политика

В штабе Зеленского собираются наказать виновных в потерях в Донбассе

1 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после "возвращения" Украине Крыма и Донбасса.
Обновлено в 05:19
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Происшествия

После пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела о халатности

Обновлено в 03:17
Происшествия

Названа причина возгорания креста на могиле певца Евгения Осина

В пресс-службе ГБУ «Ритуал» назвали возможную причину возгорания на могиле певца Евгения Осина.
Обновлено в 03:18
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

Если дачная теплица имеет капитальный фундамент, а ее перемещение без повреждения всей конструкции невозможно, такая постройка относится к недвижимости.
Обновлено в 04:22
Общество

Центр Севастополя остался без электричества

В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
Политика

Глава Закарпатья Москаль ушел в отставку

Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке.
Обновлено в 04:24
Политика

Волкер поддержал диалог Зеленского с Путиным

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью PBS заявил, что он поддерживает намерение победившего во втором туре выборов Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:19
Политика

МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил и объяснился

Токио не признает российского суверенитета над территорией южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
Обновлено в 01:28
Политика

Аспирантов обяжут защищать диссертации

Согласно действующей концепции, по окончании аспирантуры не предусмотрена обязательная защита диссертации - этот этап выходит за рамки подготовки аспирантов.
Обновлено в 04:39
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Политика

Украинский судья подал иск к Порошенко

Судья Окружного административного суда Киева подал иск к действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Новгородской области врачи скорой помощи объявили забастовку

Врачи требуют увеличить оклады водителям, фельдшерам и диспетчерам скорой на 100%.
Обновлено вчера в 12:47
Авто

Объявлены цены и комплектации на новый Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия

У скрипачки из ансамбля ФСБ похитили скрипку за 1,3 миллиона рублей

В Москве у артистки Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности (ФСБ) украли скрипку стоимостью в 1,31 миллиона рублей.
Обновлено в 05:00
Общество

Убыль населения в Саратовской области признана самой большой в РФ

В Саратовской области зафиксирована наибольшая убыль населения в абсолютных цифрах за последние три года.
Обновлено вчера в 01:07
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Здоровье

Врачи поликлиник Москвы получат «электронного советника»

Врачи поликлиник Москвы вскоре получат для работы систему клинических подсказок - "электронный советник".
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон опубликовала фотографии принца Луи, которые делала лично

Сегодня исполняется 1 год млашему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принцу Луи.
Обновлено в 04:40
Общество

Глава Челябинска отчитался перед депутатами городской думы

Сегодня глава Челябинска Владимир Елистратов выступил с отчетным докладом перед депутатами Челябинской городской думы.
Обновлено в 04:16
Политика

Савченко вернулась в Верховную раду

Обновлено в 03:22
Политика

Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.
Обновлено в 00:22
Гаджеты

Sony оценила 98-дюймовый телевизор формата 8K в $70 000

В семейство Sony X950G 4K HDR TV войдут четыре LCD-модели — размером 55, 65, 75 и 85 дюймов.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за Новую Зеландию

Власти Шри-Ланки считают, что воскресные теракты в стране были совершены местными экстремистами в ответ на недавний теракт в новозеландском Крайстчерче.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Юные убийцы инвалида из Березовского получили 36 лет на четверых

Обновлено в 03:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное