Футбол
Хадсон-Одои впервые вызван в сборную АнглииЧемпионат вчера в 13:45
18-летний нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои впервые вызван в сборную Англии, сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».
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18-летний полузащитник «Челси» Хадсон-Одои впервые вызван в сборную Англии
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