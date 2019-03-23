Футбол

Хадсон-Одои стал самым молодым дебютантом в истории сборной АнглииЧемпионат 05:48

Англия — Чехия
5 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Уэмбли»
Эрик Дайер
Росс Баркли
17′
Рахим Стерлинг
24′
45′+1′
Павел Кадержабек
Харри Кейн
45′+2′
46′
Якуб Янкто
Матей Выдра
53′
Патрик Шик
Рахим Стерлинг
62′
Деле Алли
Деклан Райс
63′
67′
Владимир Дарида
Лукаш Масопуст
Рахим Стерлинг
68′
Рахим Стерлинг
Каллум Хадсон-Одои
70′
82′
Патрик Шик
Милан Шкода
Томаш Калас
84′
Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои стал самым молодым дебютантом в истории сборной Англии. Хадсон-Одои принял участие в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Чехией (5:0). В этой встрече форвард вышел на поле на 70-й минуте, сменив Рахима Стерлинга.
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Хадсон-Одои стал самым молодым дебютантом в истории сборной Англии

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