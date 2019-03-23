Хадсон-Одои стал самым молодым дебютантом в истории сборной АнглииЧемпионат 05:48

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои стал самым молодым дебютантом в истории сборной Англии. Хадсон-Одои принял участие в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Чехией (5:0). В этой встрече форвард вышел на поле на 70-й минуте, сменив Рахима Стерлинга.

Хадсон-Одои стал самым молодым дебютантом в истории сборной Англии

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