Футбол
Хадсон-Одои стал самым молодым дебютантом в истории сборной АнглииБомбардир.ру вчера в 23:26
Эрик Дайер
Росс Баркли
|17′
Рахим Стерлинг
|24′
|45′+1′
Павел Кадержабек
Харри Кейн
|45′+2′
|46′
Якуб Янкто
Матей Выдра
|53′
Патрик Шик
Рахим Стерлинг
|62′
Деле Алли
Деклан Райс
|63′
|67′
Владимир Дарида
Лукаш Масопуст
Рахим Стерлинг
|68′
Рахим Стерлинг
Каллум Хадсон-Одои
|70′
|82′
Патрик Шик
Милан Шкода
Томаш Калас
|84′
Англия
Расстановка 4‑3‑3
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Кин
6
Магуайр
3
Чилуэлл
16
Райс
18
Баркли
8
Хендерсон
7
Санчо
9
Кейн
20
Хадсон-Одои
23
Павленка
2
Кадержабек
3
Челюстка
6
Калас
22
Новак
4
Селассие
15
Соучек
12
Масопуст
11
Павелка
20
Выдра
21
Шкода
Чехия
Расстановка 4‑5‑1
Встреча 1-го тура отборочной стадии Евро-2020 Англия – Чехия завершилась со счетом 5:0. На 70-й минуте полузащитник хозяев Каллум Хадсон-Одои заменил хавбека Рахиму Стерлингу. В возрасте 18 лет и 135 дней игрок «Челси» стал самым молодым дебютантом в истории сборной.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса
В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 13:08
Важное за сутки
Диетологи рассказали о главной опасности свежевыжатых соков
Ученые из американской Академии питания и диетологии рассказали, к чему может привести регулярное потребление свежевыжатого сока.
Обновлено в 00:21
Политика
Макрон призвал Европу пробудиться и противостоять США и Китаю
Выступая в Брюсселе на мероприятии, которое было посвящено в том числе развитию коммуникационных систем (стандартам связи 5G) Эммануэль Макрон заявил, что «пришло время противостоять Соединённым Штатам Америки и Китаю».
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Армия и оружие
Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими
Обновлено вчера в 05:07
Политика
Рогозин запретил рабочим выходить на стройку второй очереди Восточного
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Ушли в отставку разом все судьи районного суда в Томской области
В полном составе ушли в отставку судьи Молчановского районного суда в Томской области, 21 марта сообщает новостной сайт vtomske.ru.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено вчера в 14:02
Экономика
ЦБ ожидает ускорения роста ВВП России во втором полугодии
Банк России ожидает ускорения темпов роста ВВП страны во втором полугодии благодаря в том числе реализации национальных проектов.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
Замглавы администрации Майкопа задержан при получении взятки
В отношении 39-летнего чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).
Обновлено вчера в 13:06
Общество
Гороскоп на 23 марта: Девам не стоит себя накручивать, у Рыб трудности
Сегодня не стоит себя накручивать Девам, все намного проще, чем, кажется.
Обновлено вчера в 11:27
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Кремль отреагировал на слова Трампа о Голанских высотах
Заявление Дональда Трампа о признании Голанских высот частью Израиля может ухудшить и без того неспокойную обстановку на Ближнем Востоке, считают в Кремле.
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Украина хочет строить мост в Станице Луганской и открыть КПВВ «Золотое»
Как сообщало ИА REGNUM, Украина построила и открыла КПВВ "Золотое" еще в марте 2016 года.
Обновлено вчера в 10:08
Культура
Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью
Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.
Обновлено вчера в 13:41
Общество
Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери
Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
У жилого дома в Болгарии взорвалась бомба
У жилого дома в болгарском городе Перник взорвалась бомба. Об этом сообщает телеканал Nova.
Обновлено вчера в 03:53
Политика
Порошенко не исключил выплаты «13-й пенсии» для малообеспеченных пенсионеров
24 февраля первый президент Украины Леонид Кравчук пожаловался на маленькую пенсию в 18 тыс. гривен и посетовал, что в стране нет специального пособия для бывших глав государства.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол
Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче
Обновлено вчера в 18:14
Наука
Предложен новый способ назначения антибиотиков
Специалисты Университета Райса в Техасе предлагают назначать антибиотики новым способом.
Обновлено вчера в 01:55
Наука
Физики ЦЕРН ищут «зачарованные» частицы в первичной материи Вселенной
Российские и зарубежные физики, работающие в рамках коллаборации NA61/SHINE в ЦЕРН, начали поиски так называемых "зачарованных" частиц в кварково-глюонной плазме, аналоге первичной материи мироздания.
Обновлено 21 марта в 04:29
Культура
Журналистскую премию «Золотое перо» вручили в Петербурге
Обновлено вчера в 15:48
Космос
Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель
Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассталась со своим возлюбленным
Известная певица МакSим рассталась со своим возлюбленным после длительных отношений.
Обновлено вчера в 09:37
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Политика
СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию
Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.
Обновлено вчера в 13:36