Футбол

Хадсон-Одои стал самым молодым дебютантом в истории сборной АнглииБомбардир.ру вчера в 23:26

Англия — Чехия
5 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Уэмбли»
Эрик Дайер
Росс Баркли
17′
Рахим Стерлинг
24′
45′+1′
Павел Кадержабек
Харри Кейн
45′+2′
46′
Якуб Янкто
Матей Выдра
53′
Патрик Шик
Рахим Стерлинг
62′
Деле Алли
Деклан Райс
63′
67′
Владимир Дарида
Лукаш Масопуст
Рахим Стерлинг
68′
Рахим Стерлинг
Каллум Хадсон-Одои
70′
82′
Патрик Шик
Милан Шкода
Томаш Калас
84′
Встреча 1-го тура отборочной стадии Евро-2020 Англия – Чехия завершилась со счетом 5:0. На 70-й минуте полузащитник хозяев Каллум Хадсон-Одои заменил хавбека Рахиму Стерлингу. В возрасте 18 лет и 135 дней игрок «Челси» стал самым молодым дебютантом в истории сборной.
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