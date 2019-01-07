Футбол
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои заявил о своем намерении покинуть клуб. По информации Sky Sport Germany, 18-летний футболист сообщил директору лондонцев Марине Грановской, что хочет перейти в «Баварию». «Челси» попробует уговорить хавбека остаться.
Бомбардир.ру07:39
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Футбол
Вратарь «Реал Сосьедад» доказал, что не фолил на Винисиусе
Вратарь "Реал Сосьедад" Херонимо Рульи выложил в Твиттере фото, на котором показан эпизод матча 18-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:0). Из снимка видно, что голкипер сначала касается мяча, а уже потом задевает форварда соперника Винисиуса Жуниора.
Обновлено в 05:00
Футбол
Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона
Экс-футболист московского "Спартака" Александр Самедов подпишет контракт с самарскими "Крыльями Советов" до конца сезона, к новой команде он присоединится 11 января, заявил РИА Новости директор по развитию клуба из Самары Александр Шикунов.
Обновлено в 05:07
Футбол
«Краснодар» объявил о приобретении хавбека сборной Швеции Олссона
Обновлено в 04:24
Футбол
Лидер «Ювентуса» Дибала может перейти в «ПСЖ»
Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала попал в сферу интересов трех европейских топ-клубов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:43
Футбол
«Зенит» предложил за защитника «Фейеноорда» 10 млн евро
Петербургский футбольный клуб «Зенит» присматривает защитника «Фейеноорда».
Обновлено вчера в 12:42
Футбол
«Атлетико» продлит контракт с Облаком и увеличит сумму отступных
"Атлетико" близок к продлению контракт с вратарем Яном Облаком, информирует Cadena Cope.
Обновлено в 07:37
Футбол
«Боруссия» и «Бавария» поспорят за трансфер Вернера
Обновлено в 05:24
Футбол
Появилась информация о задержании футболиста Уэйна Руни
Обновлено вчера в 22:12
Футбол
Это’О: темнокожих тренеров рассматривают как людей второго сорта
Некоторые темнокожие футболисты не становятся тренерами, но, конечно, многие поступают иначе.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Андерлехт» объявил имя нового главного тренера
Новым главным тренером «Андерлехта» назначен Фред Руттен. Об этом сообщил официальный сайт бельгийской команды.
Обновлено в 06:14
Футбол
Вратарь «Кристал Пэлас» изобразил Гитлера, но не признает этого
Вратарь "Кристал Пэлас" Уэйн Хеннесси после матча 1/32 финала Кубка Англии с "Гримсби Таун" (1:0) попал в щекотливую ситуацию, из-за которой ему пришлось оправдываться.
Обновлено в 03:21
Футбол
Иньесту обвинили в расизме за фото в Инстаграме
Бывшего капитана "Барселоны" Андреса Иньесту, ныне выступающего за японский "Виссел Кобе", обвинили в расизме.
Обновлено в 02:41
Футбол
«Милан» вступил в борьбу за Пёнтека
«Милан» вступил в борьбу за нападающего «Дженоа» Криштофа Пёнтека, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 03:53
Футбол
Неймар забил 45-й гол в 50 матчах за «ПСЖ»
Матч 1/32 финала Кубка Франции против любительского клуба "Понтиви" (4:0) стал для нападающего Неймара 50-м в составе "ПСЖ".
Обновлено вчера в 19:30
Футбол
Пике о критике VAR: «Это страна, в которой просто любят поспорить»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался в поддержку системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая используется в чемпионате Испании, но нередко критикуется.
Обновлено вчера в 20:39