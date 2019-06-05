Футбол
Хадсон-Одои продлит контракт с «Челси» в ближайшие неделиSoccer.ru 03:17
18-летний полузащитник Каллум Хадсон-Одои останется в "Челси", сообщают в Англии. Новый контракт будет заключен в ближайшие недели.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Политика
Зеленский назвал Юнкера «добрым дядькой»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером положительно отозвался о нем, назвав его "добрым дядькой" и "классным мужиком".
Обновлено в 08:17
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 06:18
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Общество
Правительство Прикамья купит 14 зонтов по шесть тысяч рублей за штуку
Правительство Пермского края планирует закупить 14 зонтов для сотрудников. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.
Обновлено в 05:43
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Футбол
Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ
Медицинская служба Спартака заняла первое место в конкурсе на лучшую медицинскую службу премьер-лиги, сообщает официальный сайт красно-белых.
Обновлено в 07:56
Интернет
Эксперты нашли новую опасную уязвимость в Windows
Под угрозу попали некоторые версии Windows 10. Эксперты присвоили уязвимости код CVE-2019-9510, пишет Lenta.
Обновлено в 08:08
Экономика
Порядок формирования ценовых справочников в ОСАГО может измениться
Банк России подготовил проект новой редакции методики определения размера расходов на восстановительный ремонт поврежденного транспорта, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Обновлено в 07:14
Общество
В России впервые начали сдавать ЕГЭ по китайскому языку
В Амурской области впервые стали проводить единый государственный экзамен (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 07:12
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Политика
Путин сменил главу Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Петербурге четыре автомобиля столкнулись на КАД
Четыре автомобиля столкнулись на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщило издание Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 06:11
Общество
Коллегия судей отказалась заниматься жалобой мировых автоконцернов
Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела жалобу Hyundai на мошеннические схемы взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара, однако не стала ей заниматься, сообщает РБК.
Обновлено в 08:14
Политика
В МИД России оценили вероятность военного вмешательства в Венесуэле
В МИД России считают, что вероятность военного вмешательства извне во внутренние дела Венесуэлы уже не так велика, как это было раньше.
Обновлено в 07:45
Общество
Росгидромет предупредил об ухудшении состояния воздуха в Москве
В целом степень загрязнения атмосферного воздуха над Москвой за минувшие сутки была повышенной, отмечает ведомство.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Обновлено вчера в 00:44
Авто
В Тульской области начал работу завод Great Wall
Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.
Обновлено в 06:55
Политика
Савченко: Украина потеряет Донбасс, если вступит в ЕС и НАТО
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что в случае вступления Украины в ЕС и НАТО, Донбасс для нее будет потерян.
Обновлено в 05:01
Политика
Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле
Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:59
Общество
Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
Сообщается, что всего на прием были приглашены шестьдесят гостей Президент США Дональд Трамп устроил торжественный ужин в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Власти Украины захотели уволить половину губернаторов
Правительство Украины внесло на рассмотрение президента Владимира Зеленского представление об увольнении губернаторов 13 областей.
Обновлено в 08:03
Путешествия
Отдых на российских курортах оказался дороже зарубежного
Отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено в 05:25
Общество
ФСБ требует от «Яндекса» ключи шифрования переписки пользователей
«Яндекс» несколько месяцев назад получил от ФСБ обращение, в котором звучит требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Политика
Половина жителей Украины оказалась довольна работой Зеленского
Полностью довольны деятельностью нового президента 23%, еще 27% ответили, что они скорее довольны его работой.
Обновлено в 08:09
Транспорт
Гендиректор Шереметьево объяснил причины сбоев с выдачей багажа
Проблемы с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов, сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко, передает ТАСС.
Обновлено в 06:53
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Культура
Ургант высмеял решение вырезать гей-сцены из фильма об Элтоне Джоне
Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале прокомментировал решение компании-прокатчика «Централ Партнершип» вырезать несколько сцен с гей-сексом и наркотиками из байопика «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне.
Обновлено в 06:49