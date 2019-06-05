Футбол

Хадсон-Одои продлит контракт с «Челси» в ближайшие неделиSoccer.ru 03:17

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18-летний полузащитник Каллум Хадсон-Одои останется в "Челси", сообщают в Англии. Новый контракт будет заключен в ближайшие недели.
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