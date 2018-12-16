Футбол

Хадсон-Одои покинет «Челси», если в команду придет Пулишич
Soccer.ru
06:40

Отмечается, что полузащитник Каллум Хадсон-Одои может покинуть лондонскую команду зимой. Руководство лондонского клуба отпустит игрока, если подпишет хавбека дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича. Однако "Челси" борьбу за Пулишича может навязать "Ливерпуль".
Soccer.ru06:40

Подробнее о событии

Трансферная жара. «Челси» купит вундеркинда из США и отправит защитника в «Барсу»

Sportbox.RU06:45

«Челси» заплатит 67 млн евро за вундеркинда «Боруссии»

Вести.Ru04:23

СМИ: Пулишич заинтересован в переходе в «Челси»

Спорт-Экспресс02:30

«Челси» и «Боруссия» Д могут согласовать трансфер Пулишича в январе за £ 60 млн

Чемпионат02:04

Пулишич намерен перейти в «Челси»

Евро-футбол.ру02:48

Пулишич хочет перейти в «Челси». Лондонцы заплатят около 60 млн фунтов

Sport24.ru01:51

Пулишич заинтересован в переходе в «Челси»

Sports.ru01:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
Футбол

Аршавин: думаю, «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает, что команда Сергея Семака станет чемпионом Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.
Обновлено в 07:13
Футбол

Агент Фернандеша опроверг уход игрока из «Локомотива»

Агент полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза не подтвердил информацию о переходе своего клиента в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».
Обновлено в 07:20
Футбол

Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в Серии А

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил единственный гол в туринском дерби против «Торино».
Обновлено в 01:04
Футбол

Моуринью объяснил, почему при нём Салах не заиграл в «Челси»

Обновлено в 05:29
Футбол

Дайер перенес операцию и не сможет помочь «Тоттенхэму» до конца года

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер перенес операцию по удалению аппендикса и не сможет помочь команде в 2018 году.
Обновлено в 07:11
Футбол

Хави: «Катар готов к ЧМ-2022. В стране есть футбольная культура»

Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави считает, что страна готова к чемпионату мира-2022.
Обновлено в 04:58
Футбол

Сборная России по футболу поздравила Ромащенко с днём рождения

Сборная России по футболу поздравила с днём рождения тренера команды Мирослава Ромащенко.
Обновлено в 05:27
Футбол

Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы повысить свою популярность»

Бывший вратарь «Атлетико» Тибо Куртуа, который впоследствии выступал за «Челси», а прошлым летом перешел в «Реал», в интервью AS поделился мнением, почему главный тренер «матрасников» Диего Симеоне критикует сливочных.
Обновлено в 03:59
Футбол

Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого»

Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол

Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе во время матча с «Гертой»

Обновлено в 00:27
Футбол

Квальярелла подпишет новый контракт с «Сампдорией»

Форвард Фабио Квальярелла подпишет новый контракт с «Сампдорией».
Обновлено в 07:25
Футбол

Егор Сорокин: «В детстве мне нравился „Челси“»

В компании с Месси и Салахом: Сорокин попал в европейскую сборную недели – В детстве нравился "Челси", – сказал Сорокин в видео на Youtube-канале "Рубина".
Обновлено в 03:50
Футбол

Джордан Хендерсон: «Чувствую, что „Ливерпуль“ готов выигрывать трофеи»

Обновлено в 01:40
Футбол

ЦСКА заинтересован в услугах Травника

ЦСКА, «Фулхэм», «Ньюкасл» и «Аугсбург» проявляют интерес к полузащитнику чешского «Яблонца» Михалу Травнику.
Обновлено в 07:21
Футбол

Икарди: «Победы в Серии А помогут нам забыть о вылете из Лиги чемпионов»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди прокомментировал победу над «Удинезе».
Обновлено вчера в 15:23
ещё по теме
Кристиан Пулишич
Американский футболист
Американский футболист, вингер дортмундской «Боруссии» и национальной сборной США. Пулишич по мнению многих имеет все перспективы стать жемчужиной американского футбола.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное