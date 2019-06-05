Хадсон-Одои подпишет с «Челси» пятилетний контрактСпорт-Экспресс 05:37

Как сообщает The Evening Standard, 18-летний англичанин согласовал с "синими" условия нового договора, который будет рассчитан на пять лет.

Политика Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

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Политика Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Политика Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта» Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".

Политика Захарова пошутила о встрече Жириновского с журналисткой из США Официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала встречу лидера ЛДПР Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти в Москве.

Политика Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.

Политика Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно Экс-президент Украины Леонида Куча – представитель Киева на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе – заявил, что заседание в Минске впервые прошло конструктивно.

Футбол УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.

Происшествия Звезда сериалов «Солдаты» и «Каменская» попал в больницу Российский актер Виталий Абдулов попал в одну из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно РЕН ТВ в среду, 5 июня.

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Общество Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.

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Энергетика Нефть Brent опустилась ниже $60 Фьючерсы подешевели на фоне данных по запасам нефти в США.

Авто «Автотор» начал производство внедорожника BMW X7 Калининградский завод «Автотор» начал выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7.

Политика МТС и Huawei договорились вместе развивать 5G в России Российский мобильный оператор МТС и китайская Huawei подписали соглашение о пилотных запусках в России сетей 5G в 2019–2020 гг. и развитии этой технологии, говорится в сообщении компаний.

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Игры СМИ: Destiny 2 получит кроссплатформенные сохранения и выйдет на Google Stadia Редактор Kotaku Джейсон Шрайер поделился очередной порцией инсайдерской информации: его источники подтвердили, что шутер от Bungie получит систему кроссплатформенных сохранения (по крайней мере, они будут работать на ПК и Xbox One - с PS4 пока непонятно), а заодно ему сообщили, что Destiny 2 станет доступен в Google Stadia.