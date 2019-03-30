Футбол
«Хаддерсфилд» досрочно вылетел из АПЛRT на русском 13:48
«Хаддерсфилд Таун» досрочно потерял шансы на сохранение прописки в Английской премьер-лиге (АПЛ) на следующий сезон. Это стало известно после поражения команды в матче 32-го тура от лондонского клуба «Кристал Пэлас» со счётом 2:0.
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Футбол
Дриусси дал интервью «Матч ТВ» перед «Оренбургом» и прокомментировал слова Гальярдо о слабости РПЛ
Себастьян Дриусси / Фото: © ФК "Зенит" — Ваш тренер в "Ривер Плейте" Гальярдо сказал: "Не хочется принижать эту лигу, но у меня было ощущение, что уровень мастерства Дриусси позволяет ему играть в более классном чемпионате, чем российский".
Обновлено в 13:40
Политика
СБУ перешла на усиленный режим работы накануне выборов
"СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:02
Автоспорт
Квят: проблема в квалификации не была связана со мной
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации второго этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Татарстане
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в районе села Старое Шигалеево в Пестречинском районе Республики Татарстан, пострадавших нет.
Обновлено в 13:57
Спорт
Роднина назвала фигуристок скоропортящимся товаром
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему участия юниорок в чемпионате России среди взрослых.
Обновлено вчера в 04:39
Происшествия
Автомобиль полковника МВД угнали в Санкт-Петербурге
Обновлено в 14:44
Гаджеты
Apple отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower
Компания Apple официально объявила об отмене проекта AirPower — устройства для беспроводной подзарядки iPhone, а также часов и наушников AirPods.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
В Москве в спорткомплексе «Олимпийский» произошел пожар
Пожар, вспыхнувший 30 марта в здании спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, полностью потушен.
Обновлено в 13:39
Игры
82-летняя фанатка Скайрима появится в The Elder Scrolls VI
Bethesda добавит в The Elder Scrolls VI Ширли Карри – 82-летнюю фанатку Скайрима.
Обновлено в 08:05
Политика
Глава финкомитета Госдумы обсудит с ВБ и МВФ новый пакет санкций США
В ходе визита в Вашингтон глава комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков намерен обсудить с представителями Всемирного банка и Международным валютным фондом (МВФ) новые антироссийские санкции США Поездка депутата состоится с 5 по 10 апреля.
Обновлено в 13:18
Авто
Первый премиальный кроссовер Genesis GV80 показали на рендерах
В планах марки выпустить два новых кроссовера, один из которых был представлен в качестве концерта Genesis GV80 Fuel Cell еще в 2017 году.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Кадыров призвал виновника ДТП на Можайском шоссе явиться в полицию
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал выходца из республики, которого называют виновным в аварии на Можайском шоссе в Москве с двумя погибшими, прийти в полицию и ответить за содеянное.
Обновлено 28 марта в 15:18
Шоу-бизнес
Мама Жанны Фриске обратилась к Шепелеву
Героиня нового выпуска Ольга Орлова вспомнила о болезни и смерти Жанны Фриске, с которой близко дружила, а также рассказала, что отец единственного ребенка Жанны Платона не позволяет ей и родственникам Фриске видеться с мальчиком.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
Обновлено в 08:28
Здоровье
Каноистка из Португалии родила в коме
В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Футбол
«Ювентус» одержал победу над «Эмполи»
Обновлено в 14:52
Политика
В России усовершенствуют сферу госзакупок
Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о госзакупках, сообщила в субботу советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.
Обновлено в 13:24
Политика
В Кремле прокомментировали планы Трампа поговорить с Путиным
Обновлено в 06:43
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено в 13:48
Футбол
Олег Кононов: «Матч получился нервным с обеих сторон»
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Дагестане из-за схода лавины заблокированы три села
Из-за схода снежной лавины дорога к трем населенным пунктам Тляратинского района Дагестана заблокирована.
Обновлено в 13:30
Политика
Список «неприкасаемых» украинцев от посла США нашелся в интернете
Украинские СМИ распространили опубликованный депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком скриншот, на котором запечатлен якобы список не подлежащих уголовному преследованию лиц, переданный генпрокурору Украины Юрию Луценко послом США в Киеве Мари Йованович.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Пожарные сбили пламя на кондитерской фабрике в Нальчике
Обновлено в 14:45
Политика
Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено 28 марта в 08:40
Происшествия
После смертельного ДТП на Невском возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с тремя автомобилями на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:52
Автоспорт
Себастьян Феттель избежал штрафа
Обновлено в 15:08
Политика
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой ответит на Первом канале про травлю
Обновлено в 06:38