Футбол
«Хаддерсфилд» досрочно вылетел из АПЛRT на русском 13:48
«Хаддерсфилд Таун» досрочно потерял шансы на сохранение прописки в Английской премьер-лиге (АПЛ) на следующий сезон. Это стало известно после поражения команды в матче 32-го тура от лондонского клуба «Кристал Пэлас» со счётом 2:0.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Политика
Познер рассказал о царящей в США растерянности
Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.
Обновлено в 07:08
Политика
Новым главой «Росгеологии» станет экс-глава ВЭБа Сергей Горьков
Новым главой «Росгеологии» станет заместитель министра экономического развития и экс-предправления ВЭБа Сергей Горьков.
Обновлено в 13:56
Кино
«Война Анны» получила две главные национальные кинопремии «Ника»
Картина "Война Анны" Алексея Федорченко удостоена кинопремии "Ника" в главной номинации - "Лучший фильм".
Обновлено в 16:44
Политика
Байден ответил на обвинения в домогательствах
Бывший вице-президент США Джо Байден, который объявил о намерении участвовать в предвыборной гонке, прокомментировал обвинение в домогательствах со стороны бывшего члена ассамблеи штата Невада Люси Флорес.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Общество
Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий
Ваши мысли на этой неделе будут формировать ваши поступки, а ваши поступки приведут к успеху.
Обновлено в 02:15
Происшествия
СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика
Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по краю Натальи Трифановой, ведомство проведет проверку по факту гибели спортсмена и обстоятельств аварии.
Обновлено в 15:45
Политика
В «Открытой России» заявили о ликвидации движения
26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).
Обновлено в 15:57
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 12:20
Экономика
Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей
Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено в 08:09
Экономика
ПФР назвал размер пенсии после 1 апреля
В Пенсионном фонде России рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено вчера в 09:02
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 13:09
Авто
Новый корейский бренд NeuWai показал в Сеуле автомобили будущего
Компания Songuo Motors представила на автосалоне в Сеуле свои первые модели нового бренда NeuWai.
Обновлено в 10:21
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Происшествия
После смертельного ДТП на Невском возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с тремя автомобилями на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:52
Религия
Папа Римский Франциск продолжит в Марокко межрелигиозный диалог
Обновлено вчера в 17:05
Авто
Премиальный кроссовер Chery Exeed TX обойдется в 1,25 млн рублей
Роскошный SUV под суббрендом Exeed оценили минимум в 130 000 юаней (около 1,25 млн рублей), а топовая версия Exeed TXL обойдется в 180 000 юаней (около 1,73 млн рублей).
Обновлено 28 марта в 23:05
Общество
Бутина захотела в деревню к бабушке
Россиянка Мария Бутина, находящаяся в американской тюрьме, мечтает вернуться в Россию, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:12
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Гаджеты
Google под брендом Nest готовит новый смарт-дисплей с камерой
На сайте Google Store была обнаружена информация про Nest Hub Max от бренда Nest.
Обновлено в 14:11
Музыка
В Британии состоялись похороны вокалиста The Prodigy Кита Флинта
Кит Флинт был найден мёртвым в собственном доме в Эссексе 4 марта. Группа назвала его смерть самоубийством.
Обновлено вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
Обновлено в 08:28
Политика
Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ
Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
Футбол
«Спартак» победил «Ахмат» благодаря дублю Луиса Адриано
Матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Спартаком» завершился победой столичного клуба со счетом 3:1. Встреча состоялась в Грозном на «Ахмат Арене».
Обновлено в 11:35
Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
В США оценили модернизацию российских подлодок «Акула»
Обновлено в 14:33