Футбол

«Хаддерсфилд» досрочно вылетел из АПЛRT на русском 13:48

«Хаддерсфилд Таун» досрочно потерял шансы на сохранение прописки в Английской премьер-лиге (АПЛ) на следующий сезон. Это стало известно после поражения команды в матче 32-го тура от лондонского клуба «Кристал Пэлас» со счётом 2:0.
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«Хаддерсфилд» вылетел из АПЛ за шесть туров до конца чемпионата

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Капитан «Хаддерсфилд Таун» поделился эмоциями от вылета команды из премьер-лиги

Советский спорт14:30

Первый клуб вылетел из Английской премьер-лиги

Газета.Ru14:19

«Хаддерсфилд» лишился прописки в элитном дивизионе на будущий год

Матч ТВ14:36

«Хаддерсфилд» повторил антирекорд по скорости вылета из английской премьер-лиги

Спорт-Экспресс13:06

«Хаддерсфилд» вылетел из АПЛ, повторив антирекорд «Дерби Каунти»

Sport24.ru12:59

Капитан «Хаддерсфилда» Шиндлер о вылете из АПЛ: «Мы не были достаточно хороши, чтобы остаться в лучшей лиге в мире»

Sports.ru13:42
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Политика

Познер рассказал о царящей в США растерянности

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Новым главой «Росгеологии» станет экс-глава ВЭБа Сергей Горьков

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Политика

Байден ответил на обвинения в домогательствах

Бывший вице-президент США Джо Байден, который объявил о намерении участвовать в предвыборной гонке, прокомментировал обвинение в домогательствах со стороны бывшего члена ассамблеи штата Невада Люси Флорес.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
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Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий

Ваши мысли на этой неделе будут формировать ваши поступки, а ваши поступки приведут к успеху.
Обновлено в 02:15
Происшествия

СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика

Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по краю Натальи Трифановой, ведомство проведет проверку по факту гибели спортсмена и обстоятельств аварии.
Обновлено в 15:45
Политика

В «Открытой России» заявили о ликвидации движения

26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).
Обновлено в 15:57
Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Армия и оружие

Почти 200 домов в ЛНР остались без света из-за обстрелов ВСУ

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Хоккей

ЦСКА обыграл СКА во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Обновлено в 12:37
Автоспорт

Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.
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Экономика

Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей

Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено в 08:09
Экономика

ПФР назвал размер пенсии после 1 апреля

В Пенсионном фонде России рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено вчера в 09:02
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине

Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 13:09
Авто

Новый корейский бренд NeuWai показал в Сеуле автомобили будущего

Компания Songuo Motors представила на автосалоне в Сеуле свои первые модели нового бренда NeuWai.
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Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
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Происшествия

После смертельного ДТП на Невском возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с тремя автомобилями на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга.
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Религия

Папа Римский Франциск продолжит в Марокко межрелигиозный диалог

Обновлено вчера в 17:05
Авто

Премиальный кроссовер Chery Exeed TX обойдется в 1,25 млн рублей

Роскошный SUV под суббрендом Exeed оценили минимум в 130 000 юаней (около 1,25 млн рублей), а топовая версия Exeed TXL обойдется в 180 000 юаней (около 1,73 млн рублей).
Обновлено 28 марта в 23:05
Общество

Бутина захотела в деревню к бабушке

Россиянка Мария Бутина, находящаяся в американской тюрьме, мечтает вернуться в Россию, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:12
Происшествия

Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха

Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
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Гаджеты

Google под брендом Nest готовит новый смарт-дисплей с камерой

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Обновлено в 14:11
Музыка

В Британии состоялись похороны вокалиста The Prodigy Кита Флинта

Кит Флинт был найден мёртвым в собственном доме в Эссексе 4 марта. Группа назвала его смерть самоубийством.
Обновлено вчера в 13:50
Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
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Политика

Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ

Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
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Футбол

«Спартак» победил «Ахмат» благодаря дублю Луиса Адриано

Матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Спартаком» завершился победой столичного клуба со счетом 3:1. Встреча состоялась в Грозном на «Ахмат Арене».
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Общество

В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России

По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

В США оценили модернизацию российских подлодок «Акула»

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