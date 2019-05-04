Футбол
Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:22
В матче с "Хаддерсфилд Таун" "Манчестер Юнайтед" просто обязан брать три очка и вмешиваться в борьбу за место в Лиге чемпионов, из которой команда практически выбыла этой весной, потерпев семь поражений в последнее время при двух победах.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:25, Ашберн
Происшествия
В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево
Обновлено в 17:43
Происшествия
Отправку рейсов в Мурманск возобновили в Шереметьево
Обновлено в 22:33
Происшествия
Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево
Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.
Обновлено в 18:28
Путешествия
В Турции призвали российских туристов проявлять деликатность в Рамадан
Священный для мусульман месяц Рамадан, который начался с захода солнца в воскресенье, не создаст проблем для российских туристов, отдыхающих в курортных регионах Турции, однако религиозные власти страны просят их проявлять деликатность к местным жителям, воздержавшись по возможности от демонстративного приема пищи и воды рядом с ними.
Обновлено в 21:07
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Политика
Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 22:53
Хоккей
Звездные войны: хоккейная сборная едет на ЧМ-2019 в сильнейшем составе
Сборная России по хоккею провела первые матчи в суперзвездном составе.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Стала известна возможная причина возгорания лайнера в Шереметьево
Возгорание на пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево произошло после того, как задняя стойка шасси воздушного судна была разрушена после удара о землю, сообщил РБК источник в авиаотрасли.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 20:21
Происшествия
Пять дачных домов горят в окрестностях Южно-Сахалинска
Обновлено в 22:57
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении известной журналистки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении якутской журналистки по обвинению в вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Обновлено в 21:25
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Выходные продлятся с 9 по 12 мая. Рабочая неделя составит всего три дня 6, 7 и 8 мая. 8 мая рабочий день будет сокращен.
Обновлено 03 мая в 11:57
Шоу-бизнес
Татьяна Навка появилась на красной дорожке в Дубае с матерью и дочерью
Татьяна Навка вышла на красную дорожку с матерью и дочерью. В Дубае провели интернациональный музыкальный фестиваль «Жара».
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
США направят авианосную группу «в качестве сигнала» для Ирана
Соединенные Штаты направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ).
Обновлено в 21:32
Футбол
Артем Дзюба: «Постараюсь накрыть стол для „Арсенала“»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба пообещал отблагодарить игроков "Арсенала", которые победили "Локомотив" (2:0) в матче 27-го тура чемпионата России.
Обновлено в 15:59
Происшествия
В Забайкалье оценили ущерб сельскому хозяйству от природных пожаров
В минсельхозе Забайкальского края завершили работу по приему документов на оказание помощи пострадавшим в результате природных пожаров, ущерб от которых составил свыше 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 22:01
Армия и оружие
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня
При посредничестве Египта Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня.
Обновлено в 23:04
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров
Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.
Обновлено в 19:19
Политика
Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе
Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
Обновлено в 08:51
Авто
Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»
Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли частично парализована
У Джоли из-за постоянной борьбы с болезнями возникли и другие внешние признаки нездоровья.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено в 22:41