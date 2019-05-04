Футбол

Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:22

В матче с "Хаддерсфилд Таун" "Манчестер Юнайтед" просто обязан брать три очка и вмешиваться в борьбу за место в Лиге чемпионов, из которой команда практически выбыла этой весной, потерпев семь поражений в последнее время при двух победах.
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«Хаддерсфилд» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Чемпионат05:10

Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:22

«Хаддерсфилд» – «Манчестер Юнайтед»: удивят ли «терьеры»?

Все про Спорт рувчера в 03:41

«Хаддерсфилд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч 37 тура чемпионата Англии 5 мая 2019 года

LiveSport.ru03 мая в 21:40
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Происшествия

Сгоревший в Шереметьево самолёт прошёл техобслуживание в апреле

Обновлено в 14:21
Происшествия

Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива

Обновлено в 15:26
Происшествия

Командир аварийного SSJ-100 имел достаточный опыт полетов

Командир аварийного Superjet, сгоревшего при посадке в аэропорту "Шереметьево", является опытным пилотом, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов.
Обновлено в 15:53
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Футбол

Лион — Лилль 2:2

Лион поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 63 очка. Лилль идет на второй позиции с 69 очками.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес

Скандал в семье Машкова: дочь бросила мужа по требованию отца

Обновлено в 07:19
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Политика

В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50
Происшествия

Пассажир сгоревшего самолёта заявил, что в борт ударила молния

Обновлено в 16:33
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Происшествия

Глава СКР направил в Шереметьево следователей–криминалистов

В пятницу, 5 мая, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил на место ЧП в Шереметьево следователей-криминалистов, имеющих опыт расследования авиапроисшествий.
Обновлено в 14:17
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Происшествия

В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей

В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Гаджеты

Смартфон Redmi 855 получил экспериментальный режим разгона GPU

Стало известно, что гаджет оснастили экспериментальным режимом разгона GPU, а также 256 гигабайтами встроенной памяти.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Госдуме предложили приостановить полеты SSJ-100 в России

Лайнер SSJ-100, направлявшийся рейсом "Москва-Мурманск", совершил экстренное возвращение через 28 минут после вылета.
Обновлено в 16:56
Происшествия

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев

"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Происшествия

Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены

Обновлено в 16:38
Политика

Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:07
Авто

Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии

«3 мая в ДТПтрагически погиб Денис Анатольевич Маловичко — Лучший учитель Адыгеи2016 года, выпускник факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета, участник команд КВН, комик Stand Up», — написал на своей странице в соцсетях Алий Хатков, зампредседателя Адыгейской республиканской организации Профсоюза работников образования и науки.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия

Пассажир сняла на видео, как огонь уничтожал самолет при посадке в Шереметьево

Одна из пассажирок рокового рейса Москва - Мурманск сняла на видео, как самолет "Аэрофлота" загорелся при посадке в Шереметьево.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера

Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
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Английский профессиональный футбольный клуб из города Хаддерсфилд в графстве Уэст-Йоркшир. Победитель плей-офф Чемпионшипа сезона 2016/17. Начиная с сезона 2017/18 клуб выступает в Премьер-лиге.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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