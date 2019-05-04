Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:22

В матче с "Хаддерсфилд Таун" "Манчестер Юнайтед" просто обязан брать три очка и вмешиваться в борьбу за место в Лиге чемпионов, из которой команда практически выбыла этой весной, потерпев семь поражений в последнее время при двух победах.

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Происшествия Командир аварийного SSJ-100 имел достаточный опыт полетов Командир аварийного Superjet, сгоревшего при посадке в аэропорту "Шереметьево", является опытным пилотом, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов.

Экономика Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.

Футбол Лион — Лилль 2:2 Лион поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 63 очка. Лилль идет на второй позиции с 69 очками.

Хоккей Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.

Происшествия Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика В Раде призвали «обезлюдить Донбасс» Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".

Происшествия Глава СКР направил в Шереметьево следователей–криминалистов В пятницу, 5 мая, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил на место ЧП в Шереметьево следователей-криминалистов, имеющих опыт расследования авиапроисшествий.

Происшествия «Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.

Происшествия В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.

Гаджеты Смартфон Redmi 855 получил экспериментальный режим разгона GPU Стало известно, что гаджет оснастили экспериментальным режимом разгона GPU, а также 256 гигабайтами встроенной памяти.

Происшествия В Госдуме предложили приостановить полеты SSJ-100 в России Лайнер SSJ-100, направлявшийся рейсом "Москва-Мурманск", совершил экстренное возвращение через 28 минут после вылета.

Происшествия В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев "Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.

Политика Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.

Авто Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер» Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».

Космос НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Происшествия Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии «3 мая в ДТПтрагически погиб Денис Анатольевич Маловичко — Лучший учитель Адыгеи2016 года, выпускник факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета, участник команд КВН, комик Stand Up», — написал на своей странице в соцсетях Алий Хатков, зампредседателя Адыгейской республиканской организации Профсоюза работников образования и науки.

Происшествия Пассажир сняла на видео, как огонь уничтожал самолет при посадке в Шереметьево Одна из пассажирок рокового рейса Москва - Мурманск сняла на видео, как самолет "Аэрофлота" загорелся при посадке в Шереметьево.

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