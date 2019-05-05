Футбол

«Манчестер Юнайтед» потерял шансы на выход в Лигу ЧемпионовСпорт день за днем 11:29

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть в гостях «Хаддерсфилд Таун» (1:1) в матче 37-го тура чемпионата Англии и окончательно потерял шансы на попадание в Лигу Чемпионов в следующем сезоне.
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«МЮ» потерял шансы на выход в Лигу чемпионов

Матч ТВ11:42

«МЮ» сейчас так ужасен, потому что на Сульшера упало слишком много проблем

Бомбардир.ру15:35

«МЮ» выиграл всего 2 из 11 последних матчей и не побеждает уже 5 игр

Sports.ru11:22

«Манчестер Юнайтед» пролетел мимо Лиги чемпионов

Евро-футбол.ру13:28

«МЮ» не сумел обыграть «Хаддерсфилд» и лишился шансов на ЛЧ

LiveSport.ru11:27

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом», потеряв шансы попасть в ЛЧ

Чемпионат10:56

Хаддерсфилд Таун-Манчестер Юнайтед 05.05.2019 прогноз ИТБ2 (2)

Sport-placeвчера в 16:37
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Происшествия

В Шереметьево загорелся пассажирский лайнер

Обновлено в 11:52
Происшествия

Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске

Обновлено в 21:49
Происшествия

Стала известна возможная причина возгорания самолета в Шереметьево

Эксперты назвали предположительную причину возгорания самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево.
Обновлено в 20:59
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе

Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
Обновлено в 08:51
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Противников первомайских задержаний задержали у Смольного

Сторонники Алексея Навального днем 5 мая вышли к Смольному с одиночным пикетом против задержаний на Первомайском шествии.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 08:16
Политика

На Украине назвали «печальный факт» о Зеленском

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать ни для мира в Донбассе, ни для украинской экономики, и это печальный факт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".
Обновлено в 21:00
Происшествия

Шереметьево и Аэрофлот выразили соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100

Обновлено в 21:10
Происшествия

Иностранные компании отказались от эксплуатации самолета «Сухой Суперджет-100» еще в прошлом году

Обновлено в 14:59
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
Происшествия

СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево".
Обновлено в 15:38
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Происшествия

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска

Обновлено в 15:59
Происшествия

Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 16:04
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Политика

Трамп анонсировал увеличение пошлин на китайские товары до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на некоторые товары из Китая увеличатся с 10% до 25% в пятницу, 10 мая.
Обновлено в 14:57
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Обновлено в 17:13
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи

Обновлено в 19:19
Путешествия

Шторм вновь не позволил Конюхову добраться до мыса Горн

Обновлено в 02:11
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено в 14:28
Наука

Искусственный интеллект сможет приблизиться к возможностям человеческого мозга с помощью магнитов

«Наши нейронные сети имитируют определенные виды деятельности человеческого мозга и проводят вычисления с помощью соединений синапсов и нейронов, словно мозг человека», — отметил Каушик Рой, профессор вычислительной и электротехники Университета Пердью.
Обновлено 03 мая в 06:28
Общество

Грузовой корабль «Прогресс МС-10» отчалит от МКС в начале лета

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-10" отчалит от Международной космической станции (МКС) в начале июня, сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы Роскосмоса.
Обновлено в 20:41
Происшествия

Страховые компании «Аэрофлота» выплатят компенсации пассажирам SSJ-100

Обновлено в 19:37
Авто

Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Здоровье

Миллион на здоровье

Нехватка врачей и среднего медперсонала в Кемеровской области, по данным департамента охраны здоровья населения региона, ощущается уже восьмой год.
Обновлено в 13:57
Общество

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Авто

Парадный Aurus, суперкар Lada и новая BMW: главное за неделю

Aurus На этой неделе марка Aurus показала сразу две новинки (одну, правда, частично) -- парадный кабриолет, который примет участие в параде Победы, и первые фотографии большого внедорожника под названием Komendant .
Обновлено в 08:11
Как работают Яндекс.Новости?
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