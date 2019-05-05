«Манчестер Юнайтед» потерял шансы на выход в Лигу ЧемпионовСпорт день за днем 11:29

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть в гостях «Хаддерсфилд Таун» (1:1) в матче 37-го тура чемпионата Англии и окончательно потерял шансы на попадание в Лигу Чемпионов в следующем сезоне.

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«Манчестер Юнайтед» потерял шансы на выход в Лигу Чемпионов

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