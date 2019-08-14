Футбол

Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»РИА Новости 07:19

Динамо (Киев) — Брюгге
3 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Олимпийский»
Виталий Буяльский
6′
9′
Перси Тау
38′
Симон Дели
Александр Андриевский
Карлос де Пена
46′
Владимир Шепелев
50′
52′
Деннис Бонавентуре
Крепен Диатта
Виталий Миколенко
55′
Тамаш Кадар
57′
Микита Бурда
60′
Беньямин Вербич
Артем Беседин
68′
79′
Давид Окереке
81′
Давид Окереке
Лоис Опенда
Микита Бурда
82′
Владимир Шепелев
Фран Соль
83′
84′
Перси Тау
86′
Ханс Ванакен
88′
Руд Вормер
Брэндон Мехеле
90′+3′
90′+5′
Лоис Опенда
90′+6′
Лоис Опенда
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба. Вместе с Хацкевичем уволены все члены тренерского штаба первой команды "Динамо". О новом главном тренере команды будет объявлено позднее.
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