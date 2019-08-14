Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»РИА Новости 07:19
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Олимпийский»
Виталий Буяльский
|6′
|9′
Перси Тау
|38′
Симон Дели
Александр Андриевский
Карлос де Пена
|46′
Владимир Шепелев
|50′
|52′
Деннис Бонавентуре
Крепен Диатта
Виталий Миколенко
|55′
Тамаш Кадар
|57′
Микита Бурда
|60′
Беньямин Вербич
Артем Беседин
|68′
|79′
Давид Окереке
|81′
Давид Окереке
Лоис Опенда
Микита Бурда
|82′
Владимир Шепелев
Фран Соль
|83′
|84′
Перси Тау
|86′
Ханс Ванакен
|88′
Руд Вормер
Брэндон Мехеле
|90′+3′
|90′+5′
Лоис Опенда
|90′+6′
Лоис Опенда
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑3‑3
71
Бойко
94
Кендзера
26
Бурда
44
Кадар
16
Миколенко
29
Буяльский
9
Соль
14
де Пена
41
Беседин
22
Родригес
15
Цыганков
88
Миньоле
77
Мата
44
Мехеле
17
Дели
2
Соболь
25
Вормер
26
Ритс
20
Ванакен
35
Тау
80
Опенда
11
Диатта
Брюгге
Расстановка 4‑3‑3
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба. Вместе с Хацкевичем уволены все члены тренерского штаба первой команды "Динамо". О новом главном тренере команды будет объявлено позднее.
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