Футбол

Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»REGNUM 07:57

Динамо (Киев) — Брюгге
3 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Олимпийский»
Виталий Буяльский
6′
9′
Перси Тау
38′
Симон Дели
Александр Андриевский
Карлос де Пена
46′
Владимир Шепелев
50′
52′
Деннис Бонавентуре
Крепен Диатта
Виталий Миколенко
55′
Тамаш Кадар
57′
Микита Бурда
60′
Беньямин Вербич
Артем Беседин
68′
79′
Давид Окереке
81′
Давид Окереке
Лоис Опенда
Микита Бурда
82′
Владимир Шепелев
Фран Соль
83′
84′
Перси Тау
86′
Ханс Ванакен
88′
Руд Вормер
Брэндон Мехеле
90′+3′
90′+5′
Лоис Опенда
90′+6′
Лоис Опенда
Киевское «Динамо» отправило в отставку главного тренера Александра Хацкевича. Об этом 14 августа сообщается на сайте клуба. Отмечается, что вместе с Хацкевичем уволен и весь тренерский штаб команды.
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