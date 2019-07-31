Футбол

Хачериди: даже не знаю, готов ли рассмотреть предложение из РоссииЧемпионат 07:47

Последним клубом Хачериди был ПАОК. К грекам игрок присоединился прошлым летом, перейдя из киевского «Динамо». Хачериди родился в Мелитополе и сначала выступал за местный клуб «Олком».
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Хачериди: даже не знаю, готов ли рассмотреть предложение из России

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди рассказал о вариантах продолжения карьеры. Ранее в СМИ сообщалось, что 32-летний игрок в скором времени станет игроком московского ЦСКА. Позже Андрей Качан, личный тренер украинского игрока по физподготовке, опроверг эту информацию.
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