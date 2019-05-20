Происшествия
Хабиров отреагировал на смерть сотрудницы РоспотребнадзораФедералПресс 05:34
СК полагает, что сотрудница Роспотребнадзора покончила жизнь самоубийством. Хабиров назвал случившееся «темной историей» и попросил следственные органы провести детальную проверку, пишет proufu.ru.
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Хабиров прокомментировал самоубийство сотрудницы Роспотребнадзора Башкирии
Аргументы и Факты - Уфа02:51
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После инаугурации Зеленский всех уволил: онлайн-трансляция украинских катаклизмов
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Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
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Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новыми семейными фото с детьми
Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям опять заставили поклонников улыбаться от умиления, опубликовав семейные снимки, сделанные в саду дикой природы Челси.
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Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Политика
Европа предложила Зеленскому созвать срочные переговоры с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому сделали предложение провести срочные трехсторонние переговоры Киев – Москва – Брюссель.
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Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
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Внучка Михаила Боярского похвасталась пышной грудью
Накануне в сети появились фотографии 20-и летней внучки Михаила Боярского Екатерины, отрывающейся на средиземноморском курорте.
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Обновленная Skoda Superb получит версию Scout
Ранее сообщалось, что Skoda Superb впервые будет оснащаться матричной светодиодной оптикой – ее работу также продемонстрировали в новом ролике.
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Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье
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Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо
Обновлено в 05:32
Политика
ЦИК Украины: суд не сможет остановить досрочные выборы в Раду
Проведение досрочных выборов в Верховную раду после начала избирательной кампании не может быть прекращено, заявила секретарь ЦИК Украины Наталия Бернацкая.
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Армия и оружие
МИД Эстонии вызвал российского посла
Александру Петрову вручили ноту после того, как главный штаб Сил обороны Эстонии обвинил Россию в нарушении воздушного пространства.
Обновлено в 09:30
Политика
Депутат о протесте в Екатеринбурге: «Предстоит сделать большие выводы»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Екатеринбурге осложнилась ситуация возле Театра драмы, в сквере, где планируется построить храм Святой Екатерины.
Обновлено в 09:50
Футбол
У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг
Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
Обновлено в 07:37
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Таджикистане подавили бунт в колонии строгого режима
Обновлено в 08:11
Политика
Guardian: Петров и Боширов действовали не одни
В публикации The Guardian, которая появилась в газете в минувшие выходные, со ссылкой на неназванные источники сообщается, что подозреваемые Великобританией в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых британские СМИ называют сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой) действовали не одни.
Обновлено в 09:06
Футбол
Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком по лицу
Инцидент произошёл по окончании матча 37-го тура итальянского Серии А с «Аталантой» (1:1). Роналду позировал с чемпионским кубком вместе с семьёй, но неожиданно не удержал трофей и случайно ударил им Криштиану-младшего по лицу.
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Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами
Обновлено в 06:57
Культура
Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»
Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», сообщается на странице «Газпром-медиа холдинга» в Facebook.
Обновлено в 07:30
Общество
Два автомобильных моста разрушены на Кубани в результате подтопления
Два автомобильных моста разрушены в станице Баговской в результате подтопления в Мостовском районе, спровоцированного обильными осадками, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.
Обновлено в 08:54
Политика
Порошенко, Парубий и Гройсман проводят совещание
Глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко собрались на совещание в кабинете премьер-министра, сообщило 20 мая издание Strana.ua.
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Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли территорию ЛНР
По словам представителя Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР), обстрел вёлся из миномётов калибра 120 и 82 мм, а также гранатомётов.
Обновлено в 01:18